IL CONSIGLIERE VOLPE: “GRAZIE ALL’INPUT DEL PRESIDENTE

MINERVA E ALLA SINERGIA TRA ENTI”

Così come chiesto dal presidente della Provincia Stefano Minerva, questa

mattina si è svolto un sopralluogo lungo la SP n. 71, nel tratto ricompreso tra

Casarano e Ruffano.

Presenti al sopralluogo il consigliere Francesco Volpe, delegato alle Strade, i

consiglieri provinciali Attilio De Marco e Francesco De Vitis, il sindaco di Ruffano

Antonio Cavallo, oltre al personale tecnico del Servizio Viabilità della Provincia di

Lecce diretto dall’ing. Luigi Tundo.

“La sicurezza lungo le strade del nostro territorio è da sempre in cima

all’agenda politica e amministrativa dell’Ente” ha chiarito il consigliere delegato

Francesco Volpe, secondo cui “seguendo l’indirizzo dato dal presidente Minerva,

essere qui oggi significava rispondere efficacemente alle istanze dei cittadini e alle

richieste delle Comunità interessate”.

Il tratto della SP n. 71 oggetto del sopralluogo odierno, infatti, si è rivelato

teatro di numerosi incidenti stradali. Motivo per cui “si è voluto attenzionare la

situazione e immaginare, sin da subito, la strategia per giungere, nel più breve tempo

possibile, agli interventi di messa in sicurezza auspicati”, ha evidenziato Volpe.

Nel dettaglio, in seguito alla riperimetrazione urbana eseguita dai Comuni di

Casarano e Ruffano, la Provincia di Lecce si occuperà dei lavori lungo l’arteria

