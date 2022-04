Condividi subito la notizia

Grazie alla collaborazione di Coldiretti Basilicata con il progetto “Io sono Lucano”

Tra i protagonisti della prima edizione di Sonic Park Matera, in programma nella città dei Sassi, dal 16 luglio al 3 agosto, ci saranno anche i prodotti del marchio “Io sono lucano” , progetto promosso dalla Coldiretti Basilicata, grazie all’impegno della cooperativa “La nuova aurora”, partner dell’evento. Nel corso delle tre settimane dell’evento, infatti, quello della Cava del Sole “David Sassoli​” diventerà un vero e proprio villaggio dove si potrà accedere dalle ore 18 e trovare servizi di food&beverage con i prodotti del territorio. “Da subito abbiamo aderito alla manifestazione – ha spiegato il direttore della Coldiretti di Basilicata, Aldo Mattia, nel corso della presentazione dell’evento – convinti che la promozione di un territorio passa oltre che attraverso la musica e la cultura in generale, anche per mezzo dell’enogastronomia. Per questo abbiamo voluto offrire ai tanti visitatori attesi in quelle settimane a Matera il meglio dell’agroalimentare di Basilicata, sicuri che sapranno apprezzare quanto di buono la nostra regione offre”.

Matera 28 aprile 2022



