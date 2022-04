Condividi subito la notizia

A tre anni di distanza dalla splendida prima edizione, torna l’appuntamento con il Primo

Maggio – Social Spring Fest alle Manifatture Knos!

Per l’occasione nel nostro parchetto troverete una zona pic-nic, mercatini, un’area bambini ed

altre piccole grandi sorprese.

Naturalmente non mancherà il food&beverage con prodotti enogastronomici a Km 0.

All’interno spazio alla musica con alcuni tra i più amati dj del nostro territorio e un indiscusso

protagonista della scena hip-hop italiana sin dalle sue origini: Sandro Orrù, in arte DJ GRUFF.

Un Primo Maggio molto particolare questo dedicato a tutti i lavoratori del mondo della cultura e

dello spettacolo che hanno affrontato con fatica e dignità questi ultimi due anni.

L’evento si svolgerà dalle 10.00 alle 22.00 per una festa all’insegna della ritrovata socialità.

Ingresso gratuito.

–LINE UP—

DJ GRUFF

DJ War

Dj Sorge

Don Leo

Dubin & Federico Primiceri

Fili Ballaròck

Inude dj set

Tobia Lamare

