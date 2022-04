Condividi subito la notizia

Il Centro Servizi per le famiglie di Martina Franca – finanziato nell’Ambito del Piano Sociale di Zona Martina Franca-Crispiano – ha avviato un ventaglio di attività laboratoriali negli istituti scolatici presenti sul territorio, arricchendo così l’offerta di servizi rivolti alle famiglie.

Le attività proposte, di taglio prevalentemente esperienziale, sono state accolte con entusiasmo dalla comunità scolastica, che sta rispondendo con una attiva partecipazione, in primis degli alunni, i quali trovano in esse occasioni di confronto e condivisione. Le prime classi ad essere coinvolte sono tre classi di quarta elementare dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” e una seconda media dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi”.

Il mondo della scuola costituisce il contesto educativo e di crescita fondamentale in cui bambini e ragazzi si sviluppano e con cui l’intero nucleo familiare interagisce. La progettualità in quest’ambito prevede infatti una serie di azioni rivolte ad alunni, genitori ma anche docenti, attraverso seminari e laboratori le cui finalità principali sono educare al dialogo, ossia l’ascolto delle ragioni dell’altro; sperimentare l’importanza del riconoscimento delle emozioni proprie ed altrui; sostenere e valorizzare le capacità di autoaffermazione e di sicurezza di sé; favorire un clima di fiducia reciproca nell’adulto e nelle istituzioni; promuovere l’imprescindibilità delle regole come valore di convivenza sociale, sia in contesti di gioco, in quanto palestra di vita, sia nelle esperienze quotidiane; creare l’opportunità di uno scambio reciproco tra la scuola e l’ambiente domestico, quale passaggio delle competenze acquisite di soluzione pacifica dei conflitti.

Il percorso appena avviato si svilupperà a 360° con il prossimo anno scolastico. Il Centro Servizi per le famiglie e gli uffici comunali del V Settore – Servizi alla Persona ringraziano gli Istituti Comprensivi dell’Ambito Martina Franca-Crispiano per aver colto le opportunità offerte e per la piena disponibilità alla collaborazione con i servizi territoriali.

Ricordiamo che il Centro – operativo da oltre un decennio sul nostro territorio – dispone di una sede principale a Martina Franca, in Piazza Mario Pagano 17 e di una sede a Crispiano, in viale Olimpiadi.

Vi operano 2 psicologi, una mediatrice familiare e 2 educatori che svolgono attività di sostegno alla relazione genitore/i-figli, sostegno psicologico, spazio neutro, mediazione familiare oltre a realizzare azioni di rafforzamento delle reti sociali informali, in collaborazione con i servizi sociali e sociosanitari.

Il centro Servizi per le famiglie è contattabile al numero 392/6664004 per informazioni e accesso alle attività.

