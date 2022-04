Condividi subito la notizia

MUSICA NOSCIA

Nel concerto di beneficenza la Mediterranean Psychedelic Orkestra, diretta dal chitarrista e cantante Luigi Bruno, ospiterà sul palco di Galatone alcuni tra i migliori artisti del panorama salentino.

Giovedì 5 maggio alle 21:30 in Piazza Sant’Antonio a Galatone, in provincia di Lecce, appuntamento con la sesta edizione del concerto di beneficenza “Musica Noscia“. La manifestazione organizzata dall’associazione Musica Noscia in collaborazione con Prima classe organization, Caffetteria Mirò, Associazione Culturale Open Your Mind, Collettivo Sbam con il patrocinio del Comune di Galatone è coordinata dal musicista e cantante Luigi Bruno, leader dei Muffx, fondatore della IllSun Records e direttore artistico della Sagra del Diavolo. Il ricavato della serata sarà devoluto al Progetto farmaco sospeso, all’acquisto di Buoni alimentari a sostegno delle famiglie del territorio, al sostegno per la realizzazione del Polo pediatrico del Vito Fazzi di Lecce e per il Piedibus, un modo sostenibile di andare a scuola, promuovere l’attività fisica, rispettare l’ambiente.

Sul palco, con Luigi Bruno e la Mediterranean Psychedelic Orkestra,si alterneranno alcuni tra i migliori artisti del panorama salentino. Tra gli ospiti Nandu Popu dei Sud Sound System, Claudio Cavallo dei Mascarimirì, Enzo Petrachi, Mino De Santis, Le Sorelle Gaballo, Puccia, Edo Zimba, Giancarlo Dell’Anna, Gabriele Blandini e Skazzicatarante e molti altri.

La Mediterranean Psychedelic Orkestra, diretta e guidata da Luigi Bruno (chitarra e voce), è composta da Michele Russo (chitarra), Atraz (batteria), Luca Manno (sax), Emanuele Calvosa (tromba), Gianluca Ria (trombone), Max Però (organetto), Ilenia Giaffreda (violino), Marco Giaffreda e Gianluca De Mitri (percussioni), Marco Rollo (tastiere), Stefano Compagnone (basso), Manuela Colazzo e Alessia Presicce (voce), Francesco De Donatis (tamburello), Giuseppe Romano (fisarmonica). Le ballerine saranno Sara Albano e Serena Bologna. La ricca e variegata scaletta ospiterà rivisitazioni di pezzi tradizionali salentini, ritmi in levare, world e folk music e alcuni brani inediti.

