Domani, venerdì 29 aprile, alle ore 10.30, nel cantiere Fal di via Cotugno, in cui è in corso di realizzazione un sottopasso ciclopedonale, si terrà una conferenza stampa per illustrare l’andamento dei lavori previsti dal progetto “Strade Nuove”.

Il sottopasso rientra infatti tra le opere di viabilità che Fal sta realizzando tra i quartieri Picone e Poggiofranco a seguito dell’eliminazione del passaggio a livello di via delle Murge.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente delle Ferrovie Appulo Lucane Rosario Almiento, il direttore generale Matteo Colamussi, il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e l’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia.

L’ingresso del cantiere si trova su via Cotugno in corrispondenza del civico 49 (di fronte a Via Mazzitelli). Di seguito il link alla posizione: https://www.google.com/maps/place/41%C2%B006’27.9%22N+16%C2%B051’12.6%22E/@41.1077501,16.851304,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x709c42549b24f8ed!8m2!3d41.1077501!4d16.8534927?hl=it

