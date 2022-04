Condividi subito la notizia

Domani, venerdì 29 aprile, alle ore 10.30, nella sala riunioni della sede della Regione Puglia in via Gentile (5° piano), l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano illustrerà i dettagli del progetto “Bari Community Hub”, finanziato dal bando regionale Hub di Innovazione Sociale. Nell’ambito del programma “Pugliasocialein”, la Regione Puglia ha infatti avviato una procedura negoziata con i capoluoghi di provincia per sostenere iniziative di rifunzionalizzazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a spazi di innovazione sociale (Hub) per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività imprenditoriali di interesse sociale, oltre che iniziative e servizi immateriali di innovazione quali crowdfunding, piattaforme digitali, svolti anche in forma partenariale pubblico-privato.Il Comune di Bari ha candidato il progetto Bari Community Hub, per un totale di € 2.175.000, che mira a rafforzare Spazio13, nel quartiere Libertà, e l’Accademia del Cinema dei Ragazzi, nel quartiere San Pio, attraverso interventi di rifunzionalizzazione e ammodernamento degli spazi, di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e degli arredi, oltre che di rilancio della gestione.

