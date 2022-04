Condividi subito la notizia

Potenza, 28 aprile 2022. La politica è passione. La politica è studio. La politica è serietà e abnegazione. Negli ultimi anni, sempre più, abbiamo assistito a un allontanamento dei cittadini dalla politica con la crescita consequenziale di un sentimento di sfiducia da parte della gente comune nei confronti dei partiti

tradizionali e dei loro rappresentanti. Alle elezioni di qualsiasi livello sempre più spesso si registra il fenomeno della diserzione dalla urne con percentuali di votanti che raramente superano il 60

per cento. Le cause sono molteplici. Per questo la ‘buona politica’ ha il dovere di interrogarsi e di aprirsi alla società. Non basta, evidentemente, impegnarsi nelle campagne elettorali. C’è un tutto

un tema legato alla mancata preparazione. Una classe dirigente all’altezza non può essere costituita da politici improvvisati o peggio dilettanti. In tale logica la ‘Federazione di Centro’ promuove una Scuola

politica non partitica totalmente gratuita e aperta a tutti gli appassionati di politica. Sono previsti una serie di seminari a tema. La prima giornata di studi dal titolo ‘Etica e Politica’, dedicata ai

giovani, è prevista per martedì 3 maggio alle 18,30 presso il Circolo Angilla Vecchia a Potenza. All’incontro interverrà il teologo Don Cesare Mariani del Seminario Maggiore di Potenza. L’obiettivo non è quello di creare ‘simpatizzanti’ ma di preparare e offrire gli strumenti adatti alla formazione di nuova classe

dirigente in grado di governare al meglio con consapevolezza e senso civico le istituzioni democratiche e i partiti.

