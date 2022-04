Condividi subito la notizia

L’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso ha effettuato, nella giornata di ieri, assieme al presidente del Municipio V Vincenzo Brandi, un sopralluogo sul cantiere per la riqualificazione di via Speranza, nel quartiere Santo Spirito. I lavori rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria relativa alle strade cittadine.

La strada si presenta molto ampia con quattro corsie che, nel corso di questo intervento, sono state completamente ridisegnate in base al relativo contesto residenziale. Sui 400 metri di viabilità sono stati ricavati una pista ciclabile di circa 2,50 mt di larghezza, due marciapiedi su ambo i lati della strada e uno spazio di sosta posizionato in linea, per un totale di circa novanta posti auto. Sempre nell’ambito di questo progetto è prevista un’azione di greening urbano con la piantumazione di 90 alberi lungo l’intera carreggiata.

Il cantiere, dell’importo complessivo di 1 milione di euro, ha visto anche la realizzazione della prosecuzione di un tronco di fognatura bianca che proseguirà su tutti i 400 metri. Ad oggi le lavorazioni stanno interessando solo un lato della strada, con le operazioni di realizzazione del marciapiede sul lato dove sarà realizzata la pista ciclabile e i pozzetti per la predisposizione del nuovo impianto di illuminazione. Sarà poi riasfaltata l’intera sezione stradale che subirà una riduzione da quattro a due corsie, con la salvaguardia degli accessi carrabili esistenti e una serie di opere utili a rendere il nuovo asse viario a zero barriere architettoniche.

I lavori andranno avanti per l’intera estate, operando alternativamente nei due sensi di marcia in modo da minimizzare i disagi all’utenza. Entro fine giugno si concluderanno sul lato attualmente oggetto di intervento per poi proseguire sul lato opposto.

Nella stessa giornata il sopralluogo ha interessato anche i cantieri oggetto di manutenzione stradale del Municipio V dove sono state asfaltate strade per circa 3 chilometri, preventivamente concordate con il Municipio V. Gli operai in questi giorni sono al lavoro su via Fratelli Mannarino, dopo aver lavorato nel quartiere di San Pio su diverse vie.

In ultimo l’assessore e il presidente hanno visitato il cantiere realizzato ad opera di soggetti privati in via Udine, all’interno del quale sono previste opere di urbanizzazione ad uso pubblico che prevedono la riqualificazione dell’area pubblica di via Udine, che sarà utilizzata sia come area di sosta sia come area mercatale.

“I lavori sui territori del Municipio V sono diversi e, dopo qualche problema sui svariati cantieri, oggi stanno tutti andando avanti – spiega l’assessore Galasso -. Siamo soddisfatti di come si sta procedendo in via Speranza, dove l’intervento è complesso ma punta ad una vera e propria trasformazione della strada, che purtroppo è stata scenario di episodi tragici a causa della velocità con cui gli automobilisti erano soliti percorrerla. Infine stiamo monitorando costantemente il cantiere di via Udine, dove l’area pubblica ospiterà il mercato settimanale che oggi occupa una parte della carreggiata sul lungomare”.

“Numerosi i cantieri in corso e quelli in previsione per proseguire nelle azioni di riqualificazione del territorio – commenta il presidente Brandi -. Partendo dagli asfalti per i quali il Municipio, con il settore Strade, ha delineato un cronoprogramma, ancora in corso, fornendo indicazioni sulle strade oggetto delle opere. Di questi uno degli interventi più sentiti è certamente quello di traffic calming che si sta realizzando su via Speranza. Un’opera richiesta dal Municipio, che in un secondo tempo valuterà un secondo step del cantiere con l’apertura del muro che oggi rende via Speranza una strada interrotta. Sono in corso, inoltre, i lavori di realizzazione del parcheggio di via Udine e di riqualificazione della stessa strada, un intervento che consentirà di realizzare un’area mercatale dedicata e un parcheggio di vitale importanza per la vivibilità del quartiere. In questo senso il Municipio ha avanzato richiesta di realizzazione di un ulteriore fondamentale area di parcheggio nei pressi della sede Asl, per il quale sono in corso interlocuzione con il privato proprietario del suolo”.

