Lucania Felix” (Lilit Book editore) è il titolo dell’ultimo libro del giornalista e scrittore Riccardo Riccardi che sarà presentato su iniziativa del Circolo La Scaletta, venerdì 22 aprile 2022 alle ore 18 nella sala conferenze della Camera di Commercio di Matera. A dialogare con l’autore, ci sarà Marco Bronzini, Ricercatore del Politecnico di Bari. Modera il dibattito Anna Pagliei, responsabile gruppo di lavoro autori ed editori del Circolo La Scaletta.

Il libro di Riccardo Riccardi, impreziosito dalla presentazione dello storico Giampaolo D’Andrea, è dedicato a quaranta borghi e città della Basilicata dal cospicuo patrimonio artistico e architettonico e dense di storia, in cui spicca la presenza di famiglie e personaggi che hanno contribuito a costruire il tessuto sociale e culturale del territorio.

La ricerca di Riccardi si arricchisce di scatti fotografici sapientemente selezionati, facendo ricorso anche a fonti storiche, e ordinati per comporre un mosaico di paesaggi e di persone che si incastrano in un gioco di specchi alla scoperta di una classe dirigente capace di spezzare l’egemonia feudale sulle comunità locali e di far affermare i valori di una borghesia che ha saputo guidarle verso il cambiamento e la modernità.

Riccardo Riccardi, è barese ma di antiche origini lucane; saggista e giornalista, studioso di Storia economica e sociale del Mezzogiorno in età moderna e contemporanea, da anni indaga sugli aspetti poco analizzati della storia pugliese, lucana e del Mezzogiorno d’Italia.

Ha pubblicato: I Pomarici – Storia di un’antica famiglia meridionale, Levante Editore, Bari 2003 e 2006; L’impresa di Felice Garibaldi e il Risorgimento in Puglia(1835-1861), Congedo Editore, Galatina 2007 e 2010; Album Lucano – Famiglie, personaggi e immagini ritrovate, Antezza Editore, Matera 2008; Una famiglia borghese meridionale – I Porro di Andria, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2013; Spezierie e Farmacia in Terra di Bari, Adda Editore, Bari 2015; Riscatto materano – La vocazione del “fare” della borghesia cittadina, Les Flaneurs Edizioni, Bari 2018; Matera – Breve storia della città dei “Sassi”, Les Flaneurs Edizioni, Bari 2018; La Dinastia Ulmo – Un viaggio sospeso nel tempo tra Matera, Taranto, Martina Franca, Castellaneta, Locorotondo, Ottaviano e Napoli, Edizioni dal Sud, Bari 2019. Collabora con le riviste storiche ed economiche: “Risorgimento e Mezzogiorno” del Comitato di Bari dell’Istituto per la Storia del Risorgimento; il magazine dell’associazione internazionale Wine Fashion Europe; il quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

