Condividi subito la notizia

Giornaliste e giornalisti sono invitati alla conferenza stampa di presentazione del programma di lingua italiana per rifugiati e richiedenti asilo “UniSalento4Refugees”, promosso dall’Università del Salento in collaborazione con la Prefettura e il Comune di Lecce. La conferenza stampa si svolgerà giovedì 28 aprile 2022, alle ore 13, presso la Prefettura di Lecce.Interverranno la Prefetta di Lecce Maria Rosa Trio, l’Assessora comunale al Welfare e all’Accoglienza Silvia Miglietta e, per l’Università del Salento, il Rettore Fabio Pollice, la Delegata alla Proiezione internazionale Rosita D’Amora, la coordinatrice del Programma di italiano per studenti internazionali Maria Renata Dolce e il Direttore del Centro linguistico di Ateneo Thomas Christiansen.

Correlati