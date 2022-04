Condividi subito la notizia

Tortorelli (Uil): recuperare fiducia cittadini in politica e istituzioni

Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil Basilicata

Il Rapporto BES (Benessere Economico Sociale) 2021 dell’ Istat ci trasferisce un dato che ha bisogno di riflessioni e valutazioni: nonostante i leggeri progressi osservati prima della pandemia, e proseguiti nei due anni dell’emergenza da COVID-19, nel 2021 la fiducia dei cittadini nella politica e nelle istituzioni democratiche continua ad essere bassa. Il voto medio è insufficiente per i partiti (3,3 su una scala da 0 a 10), per il Parlamento (4,6) e per il sistema giudiziario (4,8), mentre Forze dell’ordine e Vigili del fuoco si confermano su un livello tradizionalmente più elevato (7,5). Per le organizzazioni sociali e di rappresentanza del mondo del lavoro non è un’indicazione da prendere a cuor leggero perché specie dalla qualità del rapporto con le istituzioni più vicine sul territorio dipende il benessere economico e sociale delle persone. Lo abbiamo detto in occasione della presentazione della Giunta Bardi ter e a maggior ragione lo ribadiamo dopo il Rapporto Bes: lo scenario internazionale (guerra in Ucraina) con le sue ricadute dirette ed indirette, le emergenze sociali, le vertenze aziendali aperte, la nuova fase della diffusione della pandemia con l’esigenza di rafforzare la tutela della salute richiedono a tutti un responsabile e rinnovato impegno. Ci aspettiamo da Bardi che si superi ogni “fibrillazione” e pausa per l’immediata ripresa del confronto con il sindacato attraverso tavoli in Presidenza e nei Dipartimenti sulle singole questioni sempre più complesse. E’ questa la strada più concreta che indichiamo per recuperare la fiducia dei lucani. La missione della Uil è quella di restituire un futuro, più inclusivo ed equo, alla nostra regione e al nostro Paese”.

