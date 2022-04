Condividi subito la notizia

Penultimo appuntamento de “I Lunedì di Pitagora”.

Nella settimana che il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, chiama della “Via Sacra della Repubblica” l’IIS “Pitagora” di Policoro ospita il giornalista Emilio Chiorazzo che racconterà agli studenti “La scelta difficile” del magistrato di origini lucane, Nicola Panevino, il giudice partigiano che morì in una rappresaglia tedesca, nel marzo del 1945 poche settimane prima della Liberazione.

Una storia di coraggio, di fede, di incredibile amore per l’Italia e per la giustizia, quella giustizia che il giudice aveva scelto di onorare come professione che non sopportava venisse schiaffeggiata e oltraggiata.

Chiorazzo nel suo libro ci racconta gli ultimi mesi del giudice Panevino, dal momento dell’arresto fino al terribile epilogo della sua breve, ma coraggiosa vita.

L’evento si svolgerà giovedì 28 Aprile, presso l’aula magna dell’Istituto policorese alla presenza dell’autore a partire dalle ore 10:15 che potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube dell’Istituto Pitagora di Policoro.

A relazionare con l’autore, la Dirigente scolastica Maria Carmela Stigliano, la professoressa Ketty Monzo e l’avvocata Maria Lovito.

Sarà una giornata significativa quella che si apprestano a vivere i ragazzi del Pitagora pronti a farne una lezione di vita.

