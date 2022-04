Condividi subito la notizia

Sarà una Festa dei Lavoratori speciale per i bikers di Bicinpuglia 2022. Il 1 maggio, infatti, c’è la Marathon del Vulture, grande evento organizzato dall’UCD Rionero “Il Velocifero”, seconda tappa da calendario di “Bicinpuglia&Basilicata” per le Marathon e Medio Fondo (quarto appuntamento da inizio anno), di fatto la prima che si disputerà per il rinvio al 22 maggio di “Monte in bike” a Montescaglioso.

Ma come nasce questa manifestazione così importante, giunta alla sesta edizione? “Parte tutto da un’idea di cinque amici, attuali compontenti del direttivo – confessa il presidente de “Il Velocifero” Claudio Lapolla – che si sono posti come obiettivo quello di realizzare una gara MTB per far conoscere i nostri luoghi, la nostra cultura e tradizione. Siamo orgogliosi di aver fatto conoscere Rionero in Vulture a migliaia di persone, che ritornano ogni anno molto volentieri”.

La gara è aperta a tutti i tesserati UISP, F.C.I e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con la F.C.I. Come indici di categoria ai fini della redazione delle classifiche giornaliere e finali saranno prese in riferimento la suddivisione per categorie UISP 2022.

La Marathon del Vulture 2022 prevede due percorsi, la Marathon di Km 53 Disl. 1900 (Percorso Medio Fondo da percorrere 2 volte) e la Medio Fondo di Km 29 disl. 1000.

“I preparativi procedono alla grande – continua Lapolla – e stiamo facendo tutto al meglio per accogliere i nostri partecipanti, che per noi sono ospiti veri e propri. Anche questa si rivelerà una buona occasione per chi non è mai stato ai Laghi di Monticchio per partecipare e divertirsi con la famiglia”.

Già oltre 100 iscritti a diversi giorni dalla gara: “Il numero è già importante e crescerà. In passato abbiamo avuto fino a 400 bikers, non sappiamo se riusciremo a replicare questi numeri ma ciò che è certo è che chi verrà sarà ripagato dalla nostra accoglienza, dal ricco pacco gara e da un favoloso ‘pasta party’ che concluderà al meglio una grande giornata di sport”.

In fase di iscrizione online sul portale e per ogni singola gara il corridore sceglie se concorrere per la Marathon o alla Medio Fondo. Il corridore che è iscritto per concorrere nella Marathon se devia sul percorso della Medio Fondo (o viceversa se iscritto per concorrere nella Medio Fondo prosegue sul percorso della XCM) è fuori dalla classifica di giornata, non si effettuano cambi di percorso una volta eseguita la registrazione, la partecipazione non è computata per il concorso alla premiazione finale di campionato e non guadagna punteggio per la classifica finale.

L’iscrizione alla gara è attiva sul link www.bicinpuglia.it e potrà essere effettuata entro massimo le ore 18 di sabato 30 aprile.

Correlati