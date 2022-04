Condividi subito la notizia

Carissimi, Siamo lieti di comunicarvi che l’ArcheoClub del Vulture Aps “G. Catenacci” ha programmato per domani, giovedì 28 aprile 2022, ore 17:00 presso le scuderie “Nino Calice” di Palazzo Fortunato di Rionero la presentazione del volume “Il Cuoco dell’Imperatore” dello scrittore Raffaele Nigro (SuperCampiello 1987) per “La Nave di Teseo”.

Per l’occasione ospiteremo, insieme all’Unilabor quale partner del progetto, l’autore ed un nutrito parterre che vedrà coinvolti oltre alla città di Rionero in Vulture, il Fondo Ambiente Italiano, la Fondazione “Giustino Fortunato”, l’UCIM, la FIDAPA ecc.

Con preghiera di pubblicazione vi alleghiamo il comunicato stampa e il manifesto ufficiale dell’evento.

Con ogni ossequio,Antonio CecerePresidente ArcheoClub del Vulture Aps”Giuseppe Catenacci”.

Correlati