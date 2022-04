E’ stato pubblicato il terzo bando per il reclutamento di ulteriori

quindici volontari di protezione civile da arruolare nel Gruppo Comunale

Volontari di Protezione Civile.

Il gruppo comunale, istituito nel maggio del 2020, rappresenta il

braccio operativo del sistema di protezione civile comunale, unitamente

alle associazioni di volontariato che operano sotto la direzione del

coordinamento comunale.

Negli ultimi due ha preso parte attivamente a tutte le operazioni di

emergenza legate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di

protezione civile che interessano il territorio dal rischio sanitario,

correlato alla pandemia da Covid-19, al rischio idrogeologico e per

temporali, dal rischio vento al rischio incendi, nel periodo di grave

pericolosità dal 15 giugno al 15 settembre.

I volontari garantiscono la presenza in tutte le occasioni nelle quali

si renda necessario ai fini della tutela della pubblica comunità e

assicurano il presidio quotidiano del numero dedicato 0832.230044, nelle

fasce orarie di apertura della sede del Comitato Operativo Comunale di

via Giurgola, ancora impegnato nelle varie attività di assistenza alla

popolazione per fronteggiare le conseguenze dello stato di emergenza sia

sanitaria da Covid19, sia umanitaria da evento bellico in Ucraina.

Ai volontari del gruppo comunale l’amministrazione fornisce

equipaggiamento, formazione e addestramento sulle specifiche tecniche

operative per le varie emergenze.

Le richieste di ammissione potranno pervenire al Protocollo del Comune

anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec

protocollo@pec.comune.lecce.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione,

utilizzando lo schema di domanda allegato al bando.

Per la consultazione del bando e per scaricare la domanda di ammissione

consultare i link: https://bit.ly/3OGSCH.

