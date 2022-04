Tanta partecipazione ed entusiasmo all’ Assemblea regionale Pro Loco Unpli Basilicata che si è svolta domenica 24 Aprile 2022 nella sala convegni di Palazzo Arcieri di San Mauro Forte (Mt) grazie all’ospitalità del Comune e della Pro Loco San Mauro Forte. All’inizio dei lavori è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’atroce conflitto scoppiato in Ucraina a causa dell’invasione da parte della Russa. Riattiviamoci per il rilancio del turismo, della cultura e dell’ambiente lucano il tema scelto dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata quale stimolo positivo ai tanti volontari impegnati da sempre nelle molteplici attività sui territori ed un auspicio rivolto alle istituzioni ai vari livelli ad unire le energie per una programmazione sinergica ed un’azione mirata in grado di migliorare l’offerta sull’intero territorio regionale. Dopo il saluto del Sindaco Franco Di Luca e del Presidente della Pro Loco San Mauro Forte Francesco Laguardia è intervenuto il Presidente regionale del Comitato Pro Loco Unpli Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale ha tenuto la relazione sull’attività svolta e sul rendiconto economico 2021 approvato all’unanimità dall’Assemblea. Nel corso dell’assemblea a cui hanno partecipato la Presidente del Collegio Probiviri Rossana Santoro, la segretaria Angelica Pomarico sono intervenuti il Presidente delle Pro Loco Unpli Puglia Rocco Lauciello, il componente dell’organo di controllo Revisori dei Conti Pasquale Gentile e la Presidente della Commissione verifica poteri Maria Santarsiero per l’assemblea straordinaria elettiva dei delegati all’assemblea nazionale Unpli. Sono stati eletti all’unanimità delegati effettivi i dirigenti Rocco Franciosa della Pro Loco Barile, Giuseppe Cotugno della Pro Loco Matera, Pierfranco De Marco della Pro Loco Maratea e Vincenzo Salvo della Pro Loco Teana. Inoltre l’assemblea ha eletto delegati supplenti i dirigenti Saveria Catena della Pro Loco Oliveto Lucano, Vincenzo Guerriero della Pro Loco Spinoso e Antonio Barbalinardo della Pro Loco Potenza. Hanno portato un loro contributo il Presidente di Basilicata Wiki, Luigi Catalani, Maria Carmela Scutillo interior designer e scrittrice e il gruppo Strast Musique Etnicka d’Europe per presentare il progetto “Viaggio in musica tra le nazioni d’Europa”. Alle Pro Loco sono state consegnate le proposte di collaborazione pervenute da Tipografia Gagliardi di Lagonegro, Radio Laser TV, Loquis e la proposta turistica esperienziale di Matera For You alla scoperta di luoghi e nuove esperienze in Basilicata. Al termine sono stati consegnati la pubblicazione “Basilicata: Pro Loco, Volontari tra identità e cultura del Territorio” e l’attestato di merito, realizzati in occasione dei 35 anni (1986-2021) di fondazione del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata, ai Presidenti delle Pro Loco di San Mauro Forte Francesco Laguardia, di Salandra Antonio Giannini, di Lavello Gaetano Vitale, di Laurenzana Giovanni Moreno, di Pietrapertosa Marinella Laraia, di Grottole Giovanni Brindisi, di Gorgoglione Lauria Giacomo, di Acermons Latronico Michele Lupo e di Pietragalla Luigi Labella. Nel pomeriggio i partecipanti hanno visitato i luoghi di interesse storico turistico quali la Torre Normanna, il museo della civiltà Contadina e il centro storico con i caratteristici palazzi seicenteschi, guidati dalle Operatrici volontarie del Servizio Civile della Pro Loco Donatella Tricarico e Feliciana Lamagna, da Giancarlo Mita e Marco Diluca dell’Associazione Musei, Tradizioni e Territorio con il supporto della locale Protezione Civile.

