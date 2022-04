di MICHELE SELVAGGI

POMARICO. l’Amministrazione comunale impegnata a tutto campo, nel recupero del centro storico della città, come informa il primo cittadino Francesco Mancini, attraverso una nota in cui si legge: “ Dopo l’affidamento della settimana scorsa, per redigere una linea di guida sul potenziamento della viabilità, la messa in sicurezza e la valorizzazione degli spazi comuni del rione Castello dove il Comune di Pomarico ha stanziato un milione di euro , nella mattinata di venerdì 22 aprile, presso il Comune di Montescaglioso, insieme ai colleghi sindaci di Gorgoglione, Gallicchio, Montemurro e, appunto Montescaglioso è stata firmata la convenzione per la gestione in forma associata del Progetto per la Realizzazione di interventi di rigenerazione Urbana denominato “ Rigenerazione degli spazi pubblici e delle comunità locali”. Attraverso questo progetto – ha aggiunto il sindaco Mancini – dell’importo complessivo di 5 milioni di euro , dove per la città di Pomarico è previsto un importo di circa un milione di euro, si andranno a riprendere i lavori sul Palazzo Sisto, luogo di recupero di antichi mestieri che hanno contraddistinto i pomaricani e i vari percorsi del centro storico che collegano lo stesso Palazzo Sisto ai vari luoghi di interesse turistico culturale, ricordando che per completare questo percorso di recupero radicale del rione Castello, nelle settimane scorse sono state presentate altre due schede per quanto riguarda il PNRR. La prima scheda – precisa Mancini – riguarda la rigenerazione e il rifacimento di tutti gli spazi e le vie del centro storico dopo la chiusura dei lavori per quanto riguarda il rifacimento della rete idrica e fognaria, mentre l’altra scheda si riferisce al recupero della parte incompleta del Palazzo Marchesale e dell’ala della struttura del Convento che ospita la Casa Comunale e degli spazi adiacenti agli stessi , con la valorizzazione interna ed interna di queste due strutture che identificano storicamente la nostra comunità ”.

