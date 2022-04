I Vigili del fuoco del Comando di Potenza in data odierna alle ore 05.30 circa, sono intervenuti sulla SS. 658 al km 8 nel comune di Potenza .

I VV.F. giunti sul posto hanno trovato un veicolo che rovinosamente era impattato contro il guardrail.

Due gli occupanti della vettura, un uomo ed una donna; la donna di anni 24 è deceduta mentre l’uomo è alle cure del 118 .

I VV.F. stanno provvedendo al recupero del veicolo e alla messa in sicurezza per evitare l’insorgere di incendi.

La strada statale è chiusa per le operazioni in corso.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada ed un’autogrù per un totale di sette unità.

Sul posto Carabinieri, Polizia Stradale, 118 e Anas.

