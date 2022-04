Si è concluso oggi 22 aprile, la due giorni del progetto didattico “Alla scoperta della Biblioteca” promosso e realizzato dalla Biblioteca comunale di Filiano e dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’I.C. “Federico II di Svevia” Avigliano frazioni – Filiano e con il patrocinio del Comune di Filiano.

Le classi della Scuola Primaria di Filiano, accompagnate dai docenti, si sono recate in visita alla Biblioteca comunale di Filiano durante la quale l’operatore di biblioteca Vito Sabia ha spiegato loro cos’è una biblioteca e a cosa serve, come vengono divisi, catalogati e ordinati i libri. Gli alunni si sono dimostrati molto interessati e entusiasti per aver conosciuto un luogo meraviglioso, pieno di storie e di possibilità di incontro e studio.

La volontaria Mariacarmela Santoro ha letto ad alta voce un racconto sul tema della biblioteca.

Con l’aiuto degli Operatori volontari di Servizio civile ogni alunno ha scelto almeno un libro da portare a casa in prestito, ritornando in classe consapevole che le biblioteche non sono luoghi noiosi e polverosi. I bambini hanno capito che la biblioteca è una risorsa eccezionale per chi ama leggere.

«Nonostante in questi decenni gli spazi bibliotecari siano cambiati, agli occhi dei bambini le biblioteche appaiono spesso come luoghi seriosi. Stereotipi che gli adulti qualche volta alimentano anziché scoraggiare. Invece se ben narrata la biblioteca può diventare un luogo affascinante e quasi magico, dove crescere, giocare e trovare amicizie».

Condividi con i tuoi amici!

Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

Email