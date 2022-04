SABATO 23 APRILE LE ATTIVITÀ DI “VIVA – TANTE BELLE COSE” PROSEGUONO A CORIGLIANO DE’ GRECI E CASTRIGNANO DE’ GRECI

Proseguono le attività di “Viva – Tante belle cose“, un progetto pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti. Sabato 23 aprile dalle 15 alle 18 il Castello “Volante” de’ Monti di Corigliano d’Otranto ospita il seminario “Cattive abitudini amiche del cancro“, un evento sulla prevenzione organizzato in collaborazione con LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (sezione di Lecce – Delegazione di Corigliano d’Otranto) con la partecipazione del biologo nutrizionista Giuseppe Piccino. Sempre sabato 23, dalle 15:30 alle 18:30 nella sale di Kora – Palazzo de Gualtieriis a Castrignano de’ Greci, nuovo appuntamento con “La gioia ai giorni“, primo modulo di dieci lezioni del Corso biennale di Teatro a cura di Alessandra De Luca. Partendo da materiale d’archivio personale (filmini di famiglia, foto, immagini, oggetti legati a un mestiere o a un luogo, ecc) e dal recupero di un patrimonio gestuale e fisico, i partecipanti sono coinvolti da alcuni mesi nella costruzione, attraverso gli strumenti e le tecniche della pratica teatrale, di una mappa emotiva, sensoriale ma anche storica, culturale, urbanistica, della propria persona e delle comunità di riferimento. Domenica 24 aprile, dalle 16 alle 20, nelle Sale del Castello “Volante” De’ Monti di Corigliano d’Otranto spazio al torneo di Burraco tradizionale a coppie in 4 turni con premi per i primi classificati (bit.ly/VIVAILBURRACO_regolamento).

La costruzione di Viva è stata ispirata dal rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2019 nel quale viene evidenziato come il coinvolgimento della popolazione in attività culturali abbia un importante impatto positivo e benefici migliorativi. “Se pensiamo all’immenso patrimonio culturale a nostra disposizione, ci viene immediato immaginare di poter integrare la tutela della cultura e delle arti, alla prevenzione della salute e al miglioramento del benessere”, sottolineano i promotori. “L’obiettivo generale di Viva è quello del benessere dei cittadini adulti e il coinvolgimento dei vedovi nella comunità, attraverso la partecipazione nella valorizzazione del patrimonio culturale locale. Inoltre attraverso una fitta rete di partner, gli operatori dei tre territori coinvolti e un cospicuo numero di professionisti, verranno costruiti percorsi di co-progettazione e co-creazione di nuovi strumenti di fruizione al servizio dei beni culturali individuati”.

Sostenuto dal Bando Volontariato 2019 di Fondazione Con il Sud, promosso da Ecomuseo della Pietra Leccese (capofila), Coolclub, 34° Fuso, Gruppo Fratres di Cursi, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce, il progetto nei prossimi due anni ospiterà nei tre comuni coinvolti (Cursi, Castrignano de’ Greci e Corigliano d’Otranto), l’apertura di un’Officina dei saperi, la realizzazione di un fitto calendario di eventi di socialità e di formazione e l’attivazione di una Banca del tempo.

