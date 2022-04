𝐀𝐠𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝 𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭𝐚, 𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞!!!

Nei giorni scorsi abbiamo finalmente consegnato le chiavi dello stabilimento ex-Miroglio al presidente di Agromed, il dott. Vincenzo Cesareo.

Ora, puΓ² partire la reindustrializzazione del sito e il ritorno in fabbrica dei lavoratori, che saranno protagonisti di una nuova stagione di sviluppo del nostro territorio, fondata sulla vocazione alle produzioni di eccellenza dell’ortofrutta.

Per centrare questo importante obiettivo, abbiamo messo in campo un grande gioco squadra tra istituzioni, che ha visto coinvolti il Ministero dello Sviluppo Economico, Comune, Regione Puglia, Camera di Commercio e ovviamente i sindacati, in rappresentanza dei lavoratori.

Da anni seguo personalmente la vertenza Miroglio e sono fiero dei passi compiuti.

Il percorso Γ¨ ancora lungo ma finalmente si parte per offrire una nuova opportunitΓ ai lavoratori ex Miroglio ed a tutto il comparto agricolo Castellanetano.

