21 aprile conferenza archeologia scoperta Castro

DAL 21 APRILE AL 19 MAGGIO 2022 QUATTRO APPUNTAMENTI AL MUSA – MUSEO STORICO-ARCHEOLOGICO UNISALENTO

Il 21 aprile si parlerà di “Le sculture dell’Athenaion di Castro e l’invenzione della pietra leccese” con Francesco D’Andria (emerito UniSalento) Ivan Ferrari (CNR-ISPC)

Al via giovedì 21 aprile 2022 il ciclo di conferenze “Salento e non solo. Recenti grandi scoperte dell’archeologia in Italia”, quattro appuntamenti (sempre alle ore 17) organizzati presso il MUSA – Museo Storico-Archeologico dell’Università del Salento (via di Valesio, Lecce). Si comincia con “Le sculture dell’Athenaion di Castro e l’invenzione della pietra leccese”: Francesco D’Andria, professore emerito UniSalento e Accademico dei Lincei, e Ivan Ferrari, ricercatore CNR-ISPC, presenteranno per la prima volta una scoperta avvenuta lo scorso 18 marzo a Castro.

Negli scavi archeologici nell’area del Santuario di Atena è stato ritrovato il blocco inferiore della statua colossale della dea Atena, il cui busto era venuto alla luce nel 2015. La statua si data intorno alla seconda metà del IV secolo avanti Cristo e costituisce un originale greco, opera di un’officina tarantina. Nel Santuario posto sul promontorio iapigio, oltre alla statua di Atena gli stessi scultori realizzarono un grande recinto sacro con una balaustra recante il motivo dei girali vegetali “abitati” da figure di uomini e animali, simbolo della fecondità della natura. È probabile che proprio a Castro questi artisti, abituati a lavorare marmo e carparo, scoprirono le potenzialità della pietra leccese, creando le prime opere con questo materiale, non a caso caratterizzate da uno stile ricco, che anticipa le creazioni dell’arte barocca.

Dopo la relazione di D’Andria e Ferrari, seguirà dibattito con la partecipazione, tra gli altri, di Grazia Semeraro, professoressa di Archeologia classica a UniSalento. Introdurrà i lavori il direttore scientifico del MUSA Jacopo De Grossi Mazzorin.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al link http://unisalento.it/servizimusei, oppure telefonando al numero 0832 294253 oppure scrivendo a infomusa@unisalento.it. Si accede con green pass rafforzato e mascherina FFP2.

In allegato il programma con i successivi appuntamenti.

Lecce, 20 aprile 2022.

