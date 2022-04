CASTELLANETA: un Annullo Filatelico in programma Venerdi 22 Aprile 2022 in occasione della “GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA” col gli Amici delle Gravine

In occasione della “GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA ” che si terrà venerdi 22 Aprile 2022 L’associazione Culturale Amici delle gravine di Castellaneta ha organizzato a Castellaneta un raduno di filatelici per “l’ANNULLO FILATELICO” grazie alla preziosa collaborazione di Luciano Truncellito esperto di collezionismo filatelico da oltre 40 anni, organizzatore ed ideatore di alcune mostre filateliche dedicate al

grande mito del cinema muto, Rodolfo Valentino. Per la gioia degli amanti della filatelia è stata realizzata la cartolina ricordo della manifestazione con annullo postale creato appositamente dove padroneggia

la regina delle nostre gravine, la cicogna nera. Il tutto racchiuso in un Folder, contenitore di prodotti filatelici (francobolli, buste, cartoline con annullo filatelico). Non solo, il prodotto filatelico dedicato alla “52 ^ Giornata delle Terra” ricorda il compleanno dell’Associazione Culturale Amici delle Gravine di Castellaneta, fondata otto anni fà proprio in occasione di questa giornata Mondiale.

PROGRAMMA:

L’Associazione, in collaborazione con Il Comune di Castellaneta, Poste Italiane e gli Istituti Scolastici “Filippo Surico” e “Pascoli-Giovinazzi” di Castellaneta, ha organizzato una serie di attività volte alla salvaguardia-valorizzazione e promozione del territorio. Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso piazza Principe di Napoli a Castellaneta in collaborazione con Poste Italiane, sarà allestito uno stand per “l’ANNULLO FILATELICO” dedicato all’iniziativa. Un servizio di Poste Italiane che incontra sempre più il consenso del pubblico in genere, presente alle manifestazioni e permette altresì di far conoscere

l’evento fuori dai confini locali, tramite gli appassionati di filatelia Annullo speciale, quale prodotto filatelico esclusivo ed unico nel suo genere. Dalle ore 10.00 avranno inizio una serie di attività volte alla

conoscenza del Patrimonio naturalistico della Terra delle Gravine, nello specifico con gli alunni e studenti dei due plessi scolastici, saranno effettuate delle passeggiate sul ciglio della Gravina e nel centro storico. Le attività termineranno alle ore 11.55. Alle successive ore 12.00 alunni ed insegnanti e tutti gli intervenuti

si raduneranno in piazza Principe di Napoli per un saluto alle autorità civili e militari.

Evento Patrocinato da: Earth Day Italia – Villaggio per la Terra.

