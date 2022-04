Invito incontro “Infrastruttura per una mobilità sostenibile” giovedì 21 aprile￼

Giovedì 21 aprile, alle ore 10, la Filt Cgil e la Cgil Basilicata hanno promosso un incontro sulla mobilità regionale dal titolo “Infrastruttura per una mobilità sostenibile”. L’appuntamento è al Polo bibliotecario di Potenza, in via Don Minozzi.L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sugli interventi infrastrutturali che riguardano la Basilicata anche in vista delle risorse del Pnrr, come l’Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, il già programmato collegamento ferroviario Ferrandina – Matera Lamartella e l’elettrificazione del tratto Potenza – Melfi. Parteciperanno ai lavori il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa, il segretario generale della Filt Cgil Basilicata, Luigi Ditella, il segretario nazionale Filt Cgil, Stefano Malorgio, l’assessore alla Mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra, il presidente Svimar, Giacomo Rosa e il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino.

