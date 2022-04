Giornata mondiale della terra, domani presentazione in Regione￼

Si terrà domani 20 aprile alle ore 11.30, presso la sala Inguscio, la conferenza stampa di presentazione di “Din don dan: le campane del mondo per la pace”, l’evento organizzato dalla Regione Basilicata che coinvolgerà le scuole di ogni ordine e grado con la collaborazione dell’ufficio scolastico regionale per celebrare, il prossimo 22 aprile, la Giornata mondiale della Terra. L’obiettivo principale della manifestazione è sensibilizzare, attraverso il suono delle campane, all’ascolto emozionale dei principi universali per destare le coscienze di tutte le popolazioni contro la guerra e le ingiustizie e per creare un mondo migliore. Alla conferenza stampa parteciperanno, in presenza o da remoto, Alessandro Galella, assessore regionale per lo Sviluppo economico, il lavoro e i Servizi alla comunità, Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale dell’evento, Michele Campanaro, prefetto di Potenza, Barbara Coviello dell’Ufficio scolastico regionale, Eles Belfontali, presidente della federazione nazionale suonatori di campane, Francesca Bagni Cipriani, consigliera nazionale di parità, Marina Buoncristiano, responsabile Caritas diocesi Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, Enrica Ivana Pipponzi, consigliera regionale di parità e coordinatrice del Comitato Paritetico Miur Usr Basilicata, Angela Granata, presidente regionale Unicef, Vincenzo Giuliano, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, Maria Nuccio, presidente della Fidapa Bpw Italia distretto sud est e Loredana Albano, presidente Fidapa Potenza.

