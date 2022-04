Il giorno 20 aprile 2022, alle h. 10:30, presso gli orti urbani di Macchia Romana,

Il Dipartimento di Salute Mentale, direttore dott. Piero Fundone, l’U.O.S.D. Strutture Psichiatriche Per Attività Residenziali e Semiresidenziali ASP Basilicata, dirigente dott. Andrea Barra, in collaborazione con la Cooperativa Prometeo di Potenza, presentano l’evento di orientamento alle attività relative al progetto

APE – Apprendo Per Esistere

Il progetto, finanziato con i fondi della Regione Basilicata del PO FSE Basilicata 2014-2020, promuove percorsi per l’inclusione e l’innovazione sociale per persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale attraverso azioni di orientamento, sostegno psicologico, esperienze culturali e di svago, formazione in apicoltura urbana.

Sono partner del progetto: il Comune di Potenza – Unità Servizi Sociali;

I.RE.FORR – Istituto Regionale Per La Formazione & La Ricerca;

Legambiente – Circolo di Potenza “Ken Saro Wiwa” APS

Il progetto è finalizzato a sperimentare percorsi territoriali innovativi integrati di riabilitazione psico – sociale e di inclusione per 15 persone prese in carico dal Dipartimento di Salute Mentale che ha garantito la selezione di partecipanti con i giusti requisiti e un’elevata motivazione. I percorsi comprendono: la progettazione personalizzata degli interventi con azioni di orientamento e monitoraggio, colloqui di sostegno psicologico individuali e di gruppo, uscite territoriali nel contesto cittadino e di carattere culturale per l’esercizio delle abilità cognitive e delle competenze personali e sociali, attività ricreative e un corso di formazione in apicoltura urbana.

Il progetto, quindi, si integra in modo coerente e sussidiario con i servizi per la salute mentale garantiti dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Potenza che lo ha promosso e sostenuto insieme alla Cooperativa Prometeo per contribuire al miglioramento del funzionamento globale e della qualità di vita dei partecipanti.

Tale obiettivo si coniuga, inoltre, in modo importante, con l’emergenza causata dalla pandemia da covid -19 che ha comportato la triste crescita di casi di ansia e depressione per la solitudine e l’isolamento in cui tutti siamo stati proiettati.

Ed è proprio con la pandemia che ci si è resi maggiorente conto di quanto la natura abbia potere curativo avvertendo l’enorme valore che può avere una passeggiata nel bosco o una boccata d’aria in un parco.

