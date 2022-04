Questo pomeriggio, alle ore 17, nella sede dell’associazione Un Clown per amico, nel complesso Bari Domani (SP Modugno-Carbonara, 4),l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano interverrà all’appuntamento finale di “No borders on the stage”, il progetto di circo contemporaneo dell’aps Un clown per amico, tra i vincitori del bando Urbis, finanziato con risorse del PON Città Metropolitane 2014/20 – Asse 3, Azione 3.3.1 – Progetto BA3.3.1.g “Urbis” – CUP J99F18000540006. Le attività, avviate lo scorso mese di ottobre, hanno contribuito a costruire una comunità interculturale circo-teatro contemporaneo, composta da ragazze e ragazzi tra i 17 ei 25 anni di età, compresi alcuni minori stranieri non accompagnati e giovani neet. Secondo il programma degli organizzatori, la piccola compagnia di giovani darà vita ad un vero e proprio spettacolo di circo contemporaneo che sarà portato in tournée, in Puglia, sino alla fine dell’anno.

Condividi con i tuoi amici!