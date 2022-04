I’M A LOSER FESTIVAL – sabato 16 aprile – Manifatture Knos Lecce￼

Associazione Culturale Lobello Records e il Comune di Lecce presentano “I’m a Loser Easter Festival”.

Il festival nasce nel 2019 per dare spazio a musicisti e artisti che hanno vita difficile nei circuiti della musica live. Molto spesso la qualità o la bellezza di un repertorio inedito non assicura visibilità o possibilità di esibirsi. E’ un’attitudine che viene dagli anni novanta, decennio prolifico per l’underground in Italia e momento in cui gli cambi e le interazioni tra le band erano al massimo del loro potenziale.

In questa terza edizione alle Manifatture Knos il festival ospita anche l’esposizione delle opere di: Bledar Torozi, Simone Franco, Marta Trevisi, Danilo Calò, Pat Vuole Volare, Frank Lucignolo .

Mentre le live band sono: Clab, Sofia Brunetta, Atollo 13, Funeral Boogie, Scuro, Maggiore, Violante, Christine IX.

Dalle 15:00 alle 17:00 dj set Frank Lucignolo & Mr Crash

Alle 16:00 inaugurazione mostra.

Dalle 17:00 alle 24:00 live.

Partner Banco degli Strumenti, Casello 97, RKO, Manifatture Knos.

Ingrasso con super green pass.