Uova di Pasqua ai Bambini nati e a quelli ricoverati

TI GLI ANNI LA VIGILIA DI PASQUA UOVA E GIOCATTOLI IN CORSIA CLOWNTERAPIA E MUSICOTERAPIA NEGLI OSPEDALI

GIOVEDI’ 14, ORE 9,30/12, OSPEDALE DI POLICORO SABATO 16, ore 10/13, Ospedale di Matera,

L’arrivo di un buon clown esercita sulla salute dei pazienti

un’influenza benefica superiore a quella di venti asini

carichi di medicinali.

Un Medico della Rianimazione un giorno ci ha detto:-

CHI RIESCE A PORTARE UN SORRISO DOVE IL SORRISO

NON E’ DI CASA E’ UN GRANDE.

Fare il clown è una scelta, una scelta con i suoi rischi e le sue gioie.

Non si può fare il clown se non si è Clown dentro.

Non puoi essere clown se non hai Cuore e Tantissima Umanita’.

Cos’è un sorriso? È un muro che cade, una porta che si apre,

un enigma che si scioglie, una vibrazione che entra nel petto e si

illumina di luce.

Con Stima

IL PRESIDENTE

Cav. Uff. Giovanni Martinelli

