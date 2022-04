ULTIM’ORA: QUASI ULTIMATI I LAVORI DI COMPLETAMENTO

DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NEL PARCO GIOVANNI PAOLO II AL SAN PAOLO

A MAGGIO LA RIAPERTURA AL PUBBLICO

L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso rende noto che proseguono i lavori di completamento dell’impianto di irrigazione nel parco Giovanni Paolo II, al San Paolo.

“Come noto, nel corso della realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, completato e funzionante, gli scavi eseguiti sono stati utilizzati per installare anche le tubazioni della nuova dorsale dell’impianto di irrigazione – commenta Giuseppe Galasso -. I lavori in corso in questi giorni sono necessari per rendere omogenea la distribuzione dell’acqua nell’area verde: per questo, dopo aver risolto una serie di criticità amministrative, sono partite le lavorazioni aggiuntive relative al completamento dell’impianto di irrigazione, eseguite nell’ambito dell’accordo quadro esistente sulla fogna bianca.

Entro la fine di aprile i lavori dovrebbero essere ultimati e a maggio potremo riaprire al pubblico questo spazio verde al termine degli interventi che, lo ricordo, hanno riguardato il rifacimento complessivo dell’impianto di illuminazione, la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e di quello per l’irrigazione, come abbiamo fatto nel parco 2 Giugno e nella pineta San Francesco”.