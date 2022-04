Martina Franca: servizi tecnici per 11 opere pubbliche alcune delle quali finanziate dai fondi del PNRR, l’avviso pubblico sul sito del Comune

E’ stato pubblicato oggi sul sito istituzionale del Comune l’avviso pubblico per l’acquisizione di

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai quali possano essere affidati i servizi

tecnici di ingegneria e architettura per 11 opere pubbliche.

L’avviso, ha come obiettivo esclusivamente quello di effettuare un’indagine conoscitiva, in

modalità telematica, finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione

e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici da invitare alle successive

procedure di affidamento che avverranno secondo le procedure previste dal Codice.

Gli 11 interventi del III Settore – Lavori Pubblici riguardano, nello specifico, il completamento e

l’adeguamento dello stadio Pergolo – 2° lotto dei lavori, la realizzazione di una piazza in zona

Madonna della Sanità – entrambe le opere sono state già finanziate con fondi del PNRR – i lavori di

valorizzazione ambientale e pedonalizzazione dei percorsi storici urbani (corso Messapia, via

Sant’Eligio fra parcheggio di piazza D’Angiò e piazza XX Settembre), il recupero dell’ex macello

comunale da destinare a spazi innovativi e sperimentali di animazione sociale, la realizzazione del

sistema per la gestione delle acque pluviali dei centri abitati, la realizzazione della viabilità interna

al piano di zona 167 denominato Cupa A, la riqualificazione di Villa Carmine – 1° lotto dei lavori

(il progetto del 2° lotto è stato candidato ai fondi del PNRR), la realizzazione di opere e rete di

distribuzione delle acque reflue depurate, la manutenzione del centro servizi, il collettamento delle

acque e la manutenzione del sistema fognario del centro storico e del tessuto urbano, i lavori di

riqualificazione in via Villa Castelli – quartiere Sanità.

Si tratta di interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 approvato dal

Consiglio Comunale il 25 febbraio scorso.

Le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, i requisiti di partecipazione e le varie

tipologie di interventi sono illustrate nel bando reperibile, insieme alla modulistica per presentare la

domanda, sul sito www.comune.martinafranca.ta.it – Sezione Amministrazione Trasparente

sottosezione “Bandi di Gara e contratti”, nonché sull’Albo pretorio del Comune di Martina Franca.

Il bando è stato trasmesso agli Ordini e ai Collegi Professionali.

