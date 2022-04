Lunedì 18 aprile – a Pasquetta il “Galactica Day Time” con Deborah De Luca, Skizzo, Christian Carpentieri, Luca Conti e GCGC a Lecce Fiere in Piazza Palio

Lunedì 18 aprile – dalle 16

Lecce Fiere – Piazza Palio, Lecce

Ingresso da 15 euro

Super green pass obbligatorio

Info 3929550446 – Prevendite circuito ticketsms

DEBORAH DE LUCA OSPITE DEL GALACTICA DAY TIME

Lunedì 18 aprile a Lecce Fiere, Galactica Day Time propone una pasquetta tutta da ballare con la dj e produttrice napoletana Deborah De Luca. In apertura Skizzo, dj resident dei più ambiti palcoscenici pugliesi, Cristian Carpentieri, Luca Conti e GCGC.

Lunedì 18 aprile (dalle 16 a mezzanotte – ingresso da 15 euro consentito solo ai maggiori di 18 anni – super green pass obbligatorio – prevendite circuito ticketsms – info 3279267948) a Lecce Fiere in Piazza Palio il Galactica Day Time ospita la dj e produttrice napoletana Deborah De Luca. “The Queen of Naples“, come è stata ribattezzata, ha la capacità unica di incantare le folle con i suoi set caricati elettricamente e tecnicamente sfumati, fondendo la techno dura con groove minimi e paesaggi sonori melodici ad effetto assorbente. Pioniere nell’uso dei social network come strumento promozionale, Deborah non ha rivali nella sua determinazione e passione, affermandosi come uno dei più importanti talenti emergenti dalla scena Techno internazionale dell’ultimo decennio. In apertura le selezioni di GCGC, Luca Conti, Cristian Carpentieri e Skizzo, resident dei più ambiti palcoscenici pugliesi, artista che riversa mente, cuore ed anima nel più ricco oceano della musica, consolidando in un percorso lungo ormai anni, una forte impronta nella storia del clubbing Made in South Italy.

Classe 1980, nata all’ombra delle Vele di Scampia, uno dei quartieri più difficili di Napoli, Deborah De Luca ha intrapreso la carriera nel mondo della musica non senza rimboccarsi le maniche. “Non dovresti permettere a nessuno di dirti cosa puoi o non puoi diventare”, ha spiegato in un’intervista, facendo riferimento alla sua prima vita come ballerina di nightclub. “È vero, negli ultimi anni ho guadagnato popolarità, ma sono molto grata per il lungo viaggio che ho fatto”. Più di ogni altra cosa, le radici di Deborah e la sua incrollabile etica sono parte integrante dell’artista che vediamo oggi davanti a noi. Deborah ha trascorso gli anni formativi della sua carriera musicale nel nord Italia, dopo una breve esperienza presso la scuola di moda di Modena. Facendosi le ossa nel circuito dei club europei, dove ha subito capito che la musica era la sua vera vocazione, il duro lavoro e la determinazione incessante di Deborah alla fine hanno iniziato a dare i suoi frutti e nel 2013 ha lanciato la sua etichetta “Sola_mente Records”. Creata come piattaforma attraverso la quale pubblicare la propria musica, libera da pressioni creative e vincoli esterni, l’etichetta è andata sempre più rafforzandosi e nel novembre 2018, Deborah ha segnato la sua carriera decennale con l’album d’esordio “Ten”. Dietro i giradischi Deborah si sente ancora a casa, viaggiando da un continente all’altro suonando ad alcuni degli eventi più prestigiosi del mondo. Negli anni si è esibita in Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Turchia, Svizzera, Germania, Marocco, Slovenia, Malesia, Indonesia, Armenia, Russia, Stati Uniti, offrendo spettacoli ad alta energia in grandi festival internazionali e intimi night club.

I biglietti già acquistati per l’evento annullato lo scorso 24 Dicembre 2021, rimangono validi per la nuova data ed è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul circuito ufficiale TicketSMS – www.ticketsms.it/event/YUPuVCaiInfo e prevendite 3929550446

