L’Amministrazione Comunale ha ringraziato con una targa Giuseppe Fontanarosa, Michele Ragone e l’associazione Open Solidarietà Matera per l’impegno profuso nei confronti dei profughi dell’Ucraina.

Oggi 13 Aprile 2022, l’Amministrazione comunale ha voluto riconoscere il grande impegno e la grande generosità offerta da Giuseppe Fontanarosa, Michele Ragone e dall’Associazione Open Solidarietà Matera, rappresentata nell’occasione da Nicoletta Ricciardi per le attività poste a sostegno dei profughi dell’Ucraina ed in particolare dei bambini e delle loro famiglie. In particolare Giuseppe Fontanarosa, Michele Ragone con la collaborazione di Open Solidarietà Matera sono riusciti a portare al confine, prodotti alimentari e sanitari, per l’esattezza 500 kg di prodotti alimentari, 100 kg di farmaci , 75 kg di prodotti per l’igiene personale e 75 kg di altro materiale utile.I dettagli del viaggio sono presenti in un avvincente diario di bordo redatto da Fontanarosa e Ragone (in allegato).Il Sindaco Bennardi con gli assessori Valeria Piscopiello delle politiche sociali e Michelangelo Ferrara alla sicurezza e protezione civile ha offerto una targa esprimendo viva stima e riconoscimento per l’attività svolta.Come afferma Papa Francesco – ricorda il Sindaco Bennardi – non dobbiamo mai dimenticarci che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.Il gesto di Giuseppe e Michele dei tanti volontari di Open Solidarietà Matera, nasce in modo genuino e disinteressato, si perpetua spesso nel silenzio è segno di genuino altruismo civico e generosità d’animo, tipico della comunità materana per altro che hanno ben rappresentato.

