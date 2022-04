Dal 15 al 18 aprile – un lungo week end di Pasqua al Castello Volante di Corigliano d’Otranto (Le)

Da venerdì 15 a lunedì 18 aprile, con il lungo week end di Pasqua, il Castello Volante di Corigliano d’Otranto prosegue il suo viaggio tra arti, sapori, musiche e culture. Dalle 18 per l’aperitivo e la cena (a Pasquetta anche a pranzo) sulle terrazze sarà aperto “Nuvole – Cibi, storie, culture” (info e prenotazioni 3343429268 – nuvole@ilcastellovolante.it). L’Officina del gusto e degli spiriti del Castello propone un’identità rinnovata e un inedito menù tutto da gustare. La cultura gastronomica del Salento, tra terra e mare, incontra quella dei popoli che l’hanno attraversato per dare vita a sapori originali. Da sabato a lunedì sarà aperto anche l’infopoint (dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 22) con la possibilità di visitare le sale e gli spazi esterni del Castello.

Per festeggiare insieme l’antico maniero proporrà anche alcuni appuntamenti speciali. Si parte venerdì15 tra le Nuvole durante l’aperitivo e la cena con le selezioni musicali di Daniele Marzano, che spazieranno dalla Nu-disco all’House music, dalla Deep al Funky fino alle contaminazioni moderne. Nel 2011 inizia il suo percorso nel mercato discografico, come producer, rilasciando ad oggi numerosi EP, un album ed un vinile con gli alias: Massed e Mhadan. Nel 2016 fonda insieme ai suoi soci il progetto culturale Music Platform (web tour audio visivo che riscopre il patrimonio architettonico attraverso l’uso della musica elettronica), ed inizia a lavorare come sound designer e boom operator per produzioni cinematografiche, Tv e spot pubblicitari.

Sabato16dalle 21:30 (ingresso libero) nelle Sale Nobili del primo piano Luigi, Lovain, Matteo Cuppone e Dimaggio saranno i protagonisti della finale di SEI d’autore. Il contest per giovani cantautrici e cantautori under 30 è nato con l’intento di promuovere la scoperta nuovi talenti che si sono sfidati durante l’inverno per conquistare un premio in denaro, avere la possibilità di esibirsi durante la sedicesima edizione del SEI Festival, ottenere l’opportunità di registrare un brano nella Funkeria Records o essere seguiti nel lancio di un singolo da un ufficio stampa professionale. La chanson, la musica classica e l’elettronica si intrecciano nella poetica musicale del tarantino Lovain. Il diciottenne leccese Di Maggio (Riccardo Roma) è autore e compositore dei propri brani, dalle venature indie pop. Matteo Cuppone, classe 1999, è un chitarrista e cantautore e ha già pubblicato i singoli “Se non” e “Venere”. Nel 2018 Luigi ha pubblicato il suo primo cd con la band Ovest di Tahiti e con il singolo Settembre, prodotto dalla cantautrice Erica Mou, ha avviato la sua carriera solista.

Domenica 17 si festeggia la Pasqua con una doppia visita guidata nel Borgo di Corigliano d’Otranto a cura della Pro Loco (partenza alle 10 e alle 16 dalla Quercia Vallonea – prenotazioni 3792802903). L’aperitivo e la cena sulle Nuvole saranno impreziosite dal dj set di Luca Quarta. Hairstylist appassionato di musica e cultore del rock’n’roll, le sue selezioni spaziano dal rock anni ’50 ad oggi.

Lunedì 18 (ingresso gratuito fino alle 16 – a seguire 5 euro) da non perdere El Pasquettone a cura di Tobia Lamare, che farà vivere tutto il maniero con il picnic nel fossato, face painting, giochi medievali a cura di Ala, la cucina a pranzo e cena di Nuvole, dj set (Dj Brownies, Dj War, Gopher, Frank Lucignolo, Kika Dj, Nicholine dj, Pupa, Sandro Crash, Sorge, Sonic The Tonic, Tobia Lamare) e concerti (Bravata, Mr Gumbo & The Brain Police, Psycho Sun).La Primavera del Castello Volante proseguirà sabato 23 aprile (ore 21:30 – ingresso 10 euro + dp – prevendite Dice.Fm) con il concerto di Laila Al Habash, classe 1998, sangue romano e palestinese, una delle grandi promesse della scena italiana. Recentemente inserita nel programma “Radar Italia” per talenti emergenti di Spotify, con la sua musica e la sua personalità sta costruendo un nuovo tipo di pop. Ironica, carismatica, schietta ed emotiva, nelle sue canzoni dal sound fluido mescola un gusto sempre personale con melodie e una scrittura che richiamano mondi e generi diversi. Nel novembre 2021 ha pubblicato per Undamento “Mystic Motel”, primo album ufficiale prodotto da Niccolò Contessa e Stabber. Nel disco anche la collaborazione con Coez nella traccia “Sbronza”. Domenica 24 aprile una nuova domenica di Primavera con l’apertura di Nuvole a pranzo e cena, i dj set di Sorge e Dubin, il laboratorio per bambini a cura di Enrica Ciurli e l’arrivo dei motociclisti del Salento Triumph tour.Venerdì 29 aprile (ore 20:30 – info e prenotazioni 3343429268 – nuvole@ilcastellovolante.it) da non perdere la Cena con Delitto di Improvvisart. Una storia di amore e tradimento, fiducia e inganno, rapporti distorti dagli interessi economici e lavorativi, vissuti tra passioni, amicizie e gelosie.Il progetto Castello Volante – vincitore del bando per l’adeguamento degli attrattori turistici all’accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia – è gestito dal 2017 da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto. Nel corso dell’estate il Castello proporrà la musica di Sei Festival, le proiezioni e i percorsi espositivi di Cinema del reale, gli incontri e i dibattiti di Io non l’ho interrotta, tutte produzioni originali delle realtà che animano il progetto culturale. Non mancheranno, inoltre, altri appuntamenti con arte, danza, cibo, letteratura, arte, nuovi mestieri e artigianato. Il Castello Volante è, infatti, un grande cantiere delle arti in cui nascono opere ed eventi che scaturiscono dall’incontro in un processo di ibridazione e “scambi creativi”. Il Castello e il suo borgo diventano così luoghi da abitare, storie da scoprire e da svelare, corpi architettonici e simbolici con cui stabilire una relazione sentimentale e di scambio, a cui restituire un segno del proprio passaggio. L’infoPoint, infine, offrirà un catalogo di esperienze culturali, visite guidate, bike tour dentro e intorno le mura del Castello e all’interno del suo bookshop una selezione di produzioni editoriali, artigianali e di design made in Puglia.

