BARDI: BASILICATA SUL PODIO PER RATING SU LOCAZIONE IMMOBILI￼

Con rating AAA la Basilicata, insieme a Lombardia e Puglia è tra le Regioni italiane più virtuose per spese di locazione di beni immobili. Lo stabilisce una speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’.

“L’eccezionalità della situazione economica impone la riduzione degli oneri di locazione passivi – commenta il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Il nostro Piano di razionalizzazione dell’uso degli immobili, attuato dall’Ufficio Provveditorato e Patrimonio, ha prodotto una serie di interventi sia per il pieno utilizzo degli immobili di proprietà sia per l’abbassamento dei canoni di affitto. Il conseguimento del rating AAA attestato dal progetto ‘Pitagora’ della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana è la riprova di un lavoro oculato e certosino prodotto negli anni che, come governo regionale, intendiamo confermare nell’ottica di ridurre ulteriormente gli oneri di locazione passivi”.

Questi gli interventi attuati negli ultimi anni: la sede dell’ex ARBEA di Potenza, le cui funzioni sono state attestate al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, è stata trasferita dall’immobile in affitto di Potenza in Via della Chimica all’immobile di proprietà si C.so Garibaldi con il conseguente risparmio degli oneri di locazione di 205 mila euro annui; la sede dell’ex ARBEA di Matera è stata trasferita presso gli Uffici regionali di Matera in Via Annibale di Francia con conseguente risparmio per oneri di locazione di circa 9 mila euro annui; la sede degli uffici territoriali di Melfi della Regione sono stati trasferiti presso l’ex Tribunale di Melfi con un risparmio del canone di locazione precedente di 120 mila euro annui; la sede dell’ALSIA di Matera è stata trasferita da Via Carlo Levi a Via Annunziatella 64 utilizzando alcuni locali del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto. Le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione sono state trasferite presso il Centro sperimentale di Pantanello di Metaponto di Bernalda con contratto di comodato d’uso gratuito.