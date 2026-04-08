Condividi subito la notizia

Il 10 aprile 2026 la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione.

Alle ore 10.30, presso il Teatro Petruzzelli di Bari, alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari locali, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e dei familiari delle vittime del dovere, sarà celebrato il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Durante la cerimonia, dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, prenderà la parola il Questore di Bari.

A seguire, saranno premiati gli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia e di pubblico soccorso e le scolaresche vincitrici della IX edizione del concorso “PRETENDIAMO LEGALITÀ”.

Schierata anche una pattuglia dei Reparti a Cavallo di Roma.

Views: 4