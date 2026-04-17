17.04.2026 – SCHOOL EXPERIENCE e “Cinecreando: esperienze dicinema a scuola” (2^ fase) – 4^/ 5^ giornata (16 – 17 aprile 2026).

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La 4^ giornata della 2^ edizione di “Cinecreando: esperienze di cinema a scuola”,

svoltasi giovedì 16 aprile presso il “Cine Teatro Nicola Andrisani” di

Montescaglioso (MT), è stata aperta dai saluti e dall’introduzione curata da Lucia

Laterza; di seguito, per Feature Experience +6, è stato proposto il lungometraggio

“Super Charlie” (regia Jon Holmberg); per i corti Your Experience +6 sono stati

proiettati “Maschi contro femmine”, “V per VHS” e “Magic Box”. Per le attività legate

al progetto di Cinecreando è stato proiettato il corto “By a thread”. Al termine i

giovani partecipanti hanno partecipato al dibattito post visione e hanno espresso i

loro giudizi sui contributi filmati proposti attraverso le votazioni. Le scuole coinvolte

nell’attività sono state l’I.C. di Nova Siri (MT) e l’I.C. “G. Pascoli” di Matera.

Nella serata della stessa giornata spazio anche alle famiglie, invitate a vivere

un’esperienza speciale con i propri figli grazie a PARENTAL EXPERIENCE che ha

proposto “La vita va così”, diretto da Riccardo Milani. Nella stessa occasione è

stato proiettato il documentario “Quella saletta sul mare” di Alessandro Piva.

Le attività si sono chiuse venerdì 17 aprile, 5^ e conclusiva data delle attività, con

il lungometraggio “School of Life” (regia di Giuseppe Marco Albano), docu-film sulla

missione dell’organizzazione Still I Rise, che offre istruzione gratuita ai bambini più

vulnerabili nel mondo. Un viaggio tra realtà difficili dove la scuola diventa possibilità

di riscatto.

A seguire la proiezione dei corti Your Experience +11: “Maskiacci & Femminucce”,

“Ninò”, “Il puntino blu”. Per le attività legate al progetto di Cinecreando è stato

proiettato il cortometraggio “First winter”.

Al termine consueto dibattito post visione e votazione sui contributi filmati proposti.

Le scuole che hanno partecipato all’attività sono state l’I.C. “Palazzo – Salinari” di

Montescaglioso (MT); l’I.C. di Nova Siri (MT) e l’I.C. Policoro – I Circolo.

Cinecreando è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la

Scuola promossa da MiC (Ministero della Cultura) e MIM (Ministero dell’Istruzione e

del Merito), organizzato da un team di professionisti dell’Associazione Culturale

“Cinecreando” in partenariato con la Fondazione Cineteca Giffoni, Ente Parco della

Murgia Materana, in collaborazione con il “Cine Teatro Nicola Andrisani” di

Montescaglioso (MT), Suditaliavideo di Montescaglioso (MT); Blu Video e Studio

Risorse di Matera.

ASS. Culturale “CINECREANDO“ di Montescaglioso (MT)

Dr. Michele MARCHITELLI

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