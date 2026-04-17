17.04.2026 – SCHOOL EXPERIENCE e “Cinecreando: esperienze dicinema a scuola” (2^ fase) – 4^/ 5^ giornata (16 – 17 aprile 2026).

La 4^ giornata della 2^ edizione di “Cinecreando: esperienze di cinema a scuola”,
svoltasi giovedì 16 aprile presso il “Cine Teatro Nicola Andrisani” di
Montescaglioso (MT), è stata aperta dai saluti e dall’introduzione curata da Lucia
Laterza; di seguito, per Feature Experience +6, è stato proposto il lungometraggio
“Super Charlie” (regia Jon Holmberg); per i corti Your Experience +6 sono stati
proiettati “Maschi contro femmine”, “V per VHS” e “Magic Box”. Per le attività legate
al progetto di Cinecreando è stato proiettato il corto “By a thread”. Al termine i
giovani partecipanti hanno partecipato al dibattito post visione e hanno espresso i
loro giudizi sui contributi filmati proposti attraverso le votazioni. Le scuole coinvolte
nell’attività sono state l’I.C. di Nova Siri (MT) e l’I.C. “G. Pascoli” di Matera.
Nella serata della stessa giornata spazio anche alle famiglie, invitate a vivere
un’esperienza speciale con i propri figli grazie a PARENTAL EXPERIENCE che ha
proposto “La vita va così”, diretto da Riccardo Milani. Nella stessa occasione è
stato proiettato il documentario “Quella saletta sul mare” di Alessandro Piva.
Le attività si sono chiuse venerdì 17 aprile, 5^ e conclusiva data delle attività, con
il lungometraggio “School of Life” (regia di Giuseppe Marco Albano), docu-film sulla
missione dell’organizzazione Still I Rise, che offre istruzione gratuita ai bambini più
vulnerabili nel mondo. Un viaggio tra realtà difficili dove la scuola diventa possibilità
di riscatto.
A seguire la proiezione dei corti Your Experience +11: “Maskiacci & Femminucce”,
“Ninò”, “Il puntino blu”. Per le attività legate al progetto di Cinecreando è stato
proiettato il cortometraggio “First winter”.
Al termine consueto dibattito post visione e votazione sui contributi filmati proposti.
Le scuole che hanno partecipato all’attività sono state l’I.C. “Palazzo – Salinari” di
Montescaglioso (MT); l’I.C. di Nova Siri (MT) e l’I.C. Policoro – I Circolo.
Cinecreando è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la
Scuola promossa da MiC (Ministero della Cultura) e MIM (Ministero dell’Istruzione e
del Merito), organizzato da un team di professionisti dell’Associazione Culturale
“Cinecreando” in partenariato con la Fondazione Cineteca Giffoni, Ente Parco della
Murgia Materana, in collaborazione con il “Cine Teatro Nicola Andrisani” di
Montescaglioso (MT), Suditaliavideo di Montescaglioso (MT); Blu Video e Studio
Risorse di Matera.
ASS. Culturale “CINECREANDO“ di Montescaglioso (MT)
- Dr. Michele MARCHITELLI
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