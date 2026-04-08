109° GIRO D’ITALIA, 5 ª TAPPA “PRAIA A MARE – POTENZA” 

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Approfondite in Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica le misure di safety e di security

Questa mattina, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per pianificare le misure di safety & security in vista della 5ª tappa “Praia a Mare-Potenza” del 109° Giro Ciclistico d’Italia, che il prossimo 13 maggio vedrà la carovana rosa attraversare uno dei tratti più suggestivi della provincia di Potenza.

Alla riunione hanno preso parte, oltre al Sindaco di Potenza, al Presidente della Provincia di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, gli Assessori regionali alle infrastrutture e mobilità ed alle attività produttive della Regione Basilicata, i ventisette Amministratori locali dei comuni interessati dall’attraversamento della carovana, il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118, il responsabile della Struttura Territoriale ANAS di Basilicata, il responsabile dell’Area Gestione Rete Autostrada del Mediterraneo – ANAS spa, i referenti della Protezione Civile della Regione Basilicata e il direttore ciclismo della R.C.S. SPORT S.p.A., società organizzatrice dell’evento.

Occhi puntati, quindi, sul Giro d’Italia che, sin dalla prima edizione nel 1909, rappresenta uno degli eventi sportivi più amati dal pubblico, in grado di unire simbolicamente generazioni di appassionati e tifosi lungo le strade del Paese.

La storica corsa ciclistica prenderà il via il 12 maggio dalla città di Catanzaro, dopo le prime tre tappe in Bulgaria, per concludersi il 31 maggio a Roma, al termine di un percorso che attraverserà lo “Stivale”, mostrandone le bellezze agli occhi del mondo.

Alla competizione parteciperanno 23 squadre, ciascuna composta da 8 corridori, per un totale di 184 atleti. Il convoglio di gara sarà formato da circa 100 autovetture, 50 motocicli, 5 autoambulanze e 2 auto mediche, oltre ai mezzi del seguito ufficiale della manifestazione, denominato “fuori corsa”, composto da veicoli accreditati appartenenti all’organizzazione, ai media e ai fornitori ufficiali dell’evento.

“La riunione di oggi ha l’obiettivo di svolgere una prima, coordinata analisi delle misure pianificate per tutelare l’incolumità delle persone (safety) e l’ordine e la sicurezza pubblica (security), anche alla luce della dimensione dell’evento, che comporta la movimentazione di un significativo numero di persone e mezzi. In tale contesto, la macchina organizzativa può certamente contare su un modello di coordinamento ormai ampiamente rodato, grazie alle esperienze maturate negli anni passati. Quella di quest’anno, infatti, rappresenta la quarta presenza del Giro d’Italia nella nostra provincia negli ulltimi cinque anni, con la singolare coincidenza che anche nel 2022 la tappa si disputò il 13 maggio, su un tracciato in larga parte sovrapponibile a quello dell’edizione 2026”, le parole introduttive del Prefetto Campanaro.

Il Tavolo ha, quindi, approfondito i dettagli operativi della tappa lucana, che vedrà la carovana rosa, in arrivo dal versante tirrenico, per attraversare 203 chilometri del territorio provinciale, immersi in paesaggi rigogliosi e di grande pregio naturalistico, tra aree montane e boschive. Una straordinaria vetrina mediatica per alcune delle principali risorse paesaggistiche del territorio, tra cui il Parco Nazionale del Pollino, il Lago Pertusillo, la Montagna di Viggiano ed il comprensorio montano Pierfaone-Sellata; un percorso di particolare interesse che arriverà nel Capoluogo, valorizzandone il ruolo di porta di accesso privilegiata al patrimonio naturalistico lucano.

Il convoglio attraverserà, quindi, i centri abitati di Francavilla in Sinni (sede di “traguardo volante”), Viggiano e Pignola. A Potenza, poi, al termine di un percorso che interesserà un ampio tratto del tessuto urbano cittadino, la tappa si concluderà con arrivo “in volata” al traguardo posizionato sulla c.d. Fondovalle dell’Unicef.

Nel corso del vertice in Prefettura è stata effettuata una puntuale analisi tecnica del tracciato, anche alla luce degli esiti del sopralluogo svolto nei giorni scorsi dalla Polizia Stradale, che ha consentito di individuare le principali intersezioni, gli accessi e i punti sensibili lungo il percorso.

L’attenzione del Tavolo si è concentrata sulle principali criticità manutentive emerse lungo alcuni tratti della viabilità provinciale, in particolare lungo la SP100 nel territorio di Lauria, la SP46 tra Castelluccio Superiore e l’innesto sulla SS653, la SP16 e la SP Marsiconuovo–Lama Sellata, dove sono stati segnalati dissesti del manto stradale per i quali sono stati programmati interventi di ripristino e messa in sicurezza del piano viabile.

Il Comitato ha, quindi, preso atto delle comunicazioni degli Assessori regionali circa lo stanziamento delle risorse necessarie per gli interventi sulle strade del reticolo provinciale e comunale interessate dal passaggio della tappa, ai fini del rilascio del nulla osta regionale. ANAS ha assicurato la piena percorribilità dei circa 91 chilometri di propria competenza, mentre il Presidente della Provincia ha confermato la predisposizione del piano degli interventi sui circa 78 chilometri di viabilità provinciale, anche per superare le criticità causate dal maltempo della scorsa settimana. Non sono emerse, invece, particolari criticità sulla viabilità comunale.

Specifici approfondimenti hanno, inoltre, riguardato la gestione della viabilità alternativa e le misure per limitare i disagi alla circolazione, con riferimento alle principali arterie interessate dal passaggio della gara, tra cui la SS585 Fondo Valle del Noce, la SS653 Sinnica e la SS598 Val d’Agri, nonché alla temporanea chiusura di alcuni svincoli dell’autostrada A2 del Mediterraneo e del raccordo autostradale Sicignano–Potenza.

Il Rappresentante del Governo ha, quindi, disposto un mirato potenziamento del dispositivo di vigilanza, con l’impiego, accanto alle Forze di polizia e alle Polizie locali, di volontari e associazioni di protezione civile, che affiancheranno il dispositivo di sicurezza. I Comuni interessati attiveranno i Centri Operativi Comunali (COC) per assicurare il necessario coordinamento operativo.

Nel quadro delle misure organizzative sarà disposta dalla Prefettura di Potenza la sospensione temporanea della circolazione lungo le strade interessate dal passaggio della corsa, con il supporto della scorta della Polizia Stradale e di una scorta tecnica su motocicli.

Specifico approfondimento, poi, sui profili legati alla tutela della safety con i Vigili del Fuoco che ultimeranno, nei prossimi giorni, il rimodellamento del Dispositivo di soccorso tecnico urgente in vista della manifestazione sportiva, anche attraverso un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di intervento.

Sotto l’aspetto sanitario, invece, la RCS Sport garantirà, lungo l’intero percorso, la presenza di 2 automediche, 5 autoambulanze di cui 2 attrezzate con Centro Mobile di Rianimazione – CMR, 8 medici di cui almeno 4 di area emergenza, 2 Infermieri Professionali di area emergenza, 9 tra autisti/soccorritori e soccorritori. A questo, si aggiungerà la dislocazione dinamica dei mezzi di soccorso pianificata dal Dipartimento Emergenza Urgenza – D.E.U. 118 Basilicata e la partecipazione attiva dei volontari di soccorso, con un rafforzamento complessivo del dispositivo di emergenza sanitaria lungo il tracciato.

Tutti i profili di security & safety verranno ulteriormente dettagliati nei tavoli tecnici che saranno convocati, nei prossimi giorni, in Questura, prima di fare un consuntivo finale nuovamente in Comitato provinciale, nei giorni che precederanno immediatamente la partenza della tappa.

“Il Giro d’Italia rappresenta un evento sportivo di rilevanza internazionale, ma anche una preziosa occasione di promozione del nostro territorio. L’impegno di tutte le istituzioni è quello di garantire un’organizzazione efficiente e pienamente coordinata, capace di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza, riducendo al minimo i disagi per le comunità interessate e trasformando questo appuntamento in una significativa opportunità di visibilità per l’intera provincia. Il nostro territorio dimostrerà ancora una volta di disporre di un modello affidabile, in grado di misurarsi efficacemente con eventi di questa portata. Per questo sento di dover ringraziare, sin da ora, tutti coloro che con generosità stanno investendo risorse, tempo ed energia per consentire la piena riuscita della manifestazione”, le parole conclusive del Prefetto Campanaro.

Potenza, 8 aprile 2026

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