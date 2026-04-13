102 anni MARIA INCORONATA CARLUCCI

Il 12 aprile 2026 la nostra concittadina Carlucci Maria Incoronata ha tagliato il traguardo straordinario dei 102 anni.
L’Amministrazione Comunale di Ruoti si unisce con gioia alla sua famiglia e a tutta la comunità per celebrare questa ricorrenza speciale, esprimendo alla signora Maria Incoronata i più affettuosi auguri di buon compleanno.
102 anni di vita portati con dignità, che rappresentano un esempio e una ricchezza preziosa per la nostra comunità. Grazie per tutto quello che ha vissuto, donato e testimoniato nel corso di questi anni.
Che la vita continui a regalarLe serenità, affetto e tanta salute.
Il Sindaco Avv. Franco Gentilesc e l’Amministrazione Comunale.
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