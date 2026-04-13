102 anni MARIA INCORONATA CARLUCCI

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Il 12 aprile 2026 la nostra concittadina Carlucci Maria Incoronata ha tagliato il traguardo straordinario dei 102 anni.

L’Amministrazione Comunale di Ruoti si unisce con gioia alla sua famiglia e a tutta la comunità per celebrare questa ricorrenza speciale, esprimendo alla signora Maria Incoronata i più affettuosi auguri di buon compleanno.

102 anni di vita portati con dignità, che rappresentano un esempio e una ricchezza preziosa per la nostra comunità. Grazie per tutto quello che ha vissuto, donato e testimoniato nel corso di questi anni.

Che la vita continui a regalarLe serenità, affetto e tanta salute.

Il Sindaco Avv. Franco Gentilesc e l’Amministrazione Comunale.

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