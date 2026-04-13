𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐫𝐚𝐩𝐨𝐭𝐢𝐧𝐚: 𝐮𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚

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Prosegue con concretezza il percorso di programmazione della riqualificazione e messa in sicurezza della strada Serrapotina, infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo delle comunità dell’Alto Serrapotamo.

Dopo il finanziamento di 14,4 milioni di euro ottenuto nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione, si aggiunge ora un ulteriore importante risultato: un nuovo contributo da 816.841,40 euro destinato all’adeguamento degli archi stradali a monte della strada.

Specificatamente, le risorse consentiranno di intervenire sui due ponti situati dopo il bivio di Calvera, in direzione Senise, migliorando la sicurezza e la percorribilità dell’arteria.

Il finanziamento rientra tra i tre interventi strategici previsti dall’Accordo di Programma dell’Area Interna Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento nell’ambito della programmazione PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027, sottoscritto giovedì 9 aprile 2026 presso la “Sala Inguscio” della Regione Basilicata dai Sindaci.

Un ulteriore passo avanti che si inserisce in un percorso più ampio e condiviso, che negli ultimi anni ha determinato:

il superamento delle criticità legate all’aumento dei costi del “primo” progetto, consentendo il completamento e l’inaugurazione, avvenuta il 19 settembre 2025, di circa 3,4 km di nuovi tratti;

ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei segmenti a monte per un importo di 14,4 milioni di euro, a cui si aggiungono, ora, 816.841,40 euro.

Risultati resi possibili grazie alla collaborazione tra istituzioni, Comuni dell’area e Regione Basilicata, che continua a dimostrare attenzione concreta e quotidiana verso le esigenze delle aree interne.

La Serrapotina, atavica e annosa questione per il territorio, diviene così emblema per antonomasia e “cartina al tornasole” del concreto e serio impegno politico amministrativo portato avanti a tutti i livelli istituzionali, esempio di sinergia tra Comuni, Provincia e Regione.

Comune di Carbone

𝐏𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢:

https://www.regione.basilicata.it/viabilita-accordo-mercure-alto-sinni-val-sarmento/

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