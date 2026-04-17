𝐀 𝐂𝐀𝐑𝐎𝐕𝐈𝐆𝐍𝐎 𝐈𝐍 𝐒𝐂𝐄𝐍𝐀 𝐔𝐍𝐀 𝐆𝐈𝐎𝐑𝐍𝐀𝐓𝐀 𝐍𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐘 𝐓𝐀𝐑𝐆𝐀𝐓𝐀 𝐄𝐏𝐋𝐈.

𝐒𝐢 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐫𝐚̀ 𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐯𝐢𝐠𝐧𝐨 (𝐁𝐑), 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐅𝐫𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐭𝐞 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐄𝐏𝐋𝐈 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐲 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝟏𝟐𝟏 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨 𝐥𝐨𝐜𝐨 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐮 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞. 𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐯𝐢𝐠𝐧𝐨 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐏𝐢𝐧𝐨 𝐋𝐨𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐜𝐨 𝐎𝐬𝐭𝐮𝐧𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐌𝐢𝐦𝐦𝐨 𝐆𝐫𝐞𝐜𝐨, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐨𝐜𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐯𝐢𝐠𝐧𝐨, 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚̀ 𝐢𝐧 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐮𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐯𝐫𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞 𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐥𝐞 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 #GiornataMadeInItaly 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞.
𝐋’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐫𝐚̀ 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐞 𝐫𝐚𝐟𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨, 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐨𝐥𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟓𝟎 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢.
𝐈𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐲 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐏𝐚𝐞𝐬𝐞 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚, 𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐞, 𝐢𝐧𝐠𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐞 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐨: 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.
𝐎𝐯𝐯𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐧’𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐚 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 “𝐕𝐢𝐚 𝐌𝐢𝐜𝐚𝐞𝐥𝐢𝐜𝐚” 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐞𝐧𝐨𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐮𝐠𝐥𝐢𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐥𝐢𝐨, 𝐯𝐢𝐧𝐨 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢, 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞.
𝐀𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐄𝐏𝐋𝐈 𝐏𝐚𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐂𝐢𝐮𝐫𝐥𝐞𝐨 𝐞 𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐄𝐏𝐋𝐈 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐎𝐫𝐨𝐧𝐳𝐨 𝐑𝐢𝐟𝐢𝐧𝐨, 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐚𝐧𝐳𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐯𝐢𝐠𝐧𝐨, 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐲 𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐲 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐢, 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐏𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢 𝐞 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐎𝐬𝐭𝐮𝐧𝐢, 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢𝐬𝐚𝐧𝐨 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐏𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢-𝐌𝐨𝐧𝐧𝐞𝐭 𝐝𝐢 𝐎𝐬𝐭𝐮𝐧𝐢, 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨, 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐄𝐃𝐄, 𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐃𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐯𝐢𝐠𝐧𝐨 𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐡𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢, 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐏𝐢𝐜𝐜𝐢𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢, 𝐥’ 𝐎𝐧𝐨𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐝𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢𝐬𝐚𝐧𝐨, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐫𝐢𝐧𝐨 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐈𝐂𝐄, 𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’ 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚, 𝐢𝐥 𝐃𝐨𝐭𝐭. 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐞𝐔𝐩 𝐩𝐢𝐚𝐭𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐯𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢𝐨.
@Ministero delle Imprese e del Made in Italy
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