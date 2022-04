IL MERCATO DI PISTICCI RITORNA NELLA SUA SEDE STORICA DI CORSO METAPONTO

È all’insegna del ritorno alla normalità e alle abitudini consolidate della comunità pisticcese, l’ordinanza sindacale n. 303 del 14 aprile.

Con questo provvedimento il Sindaco Albano, d’intesa con l’Assessore alle Attività Produttive Ruvo, ha ripristinato la sede storica del mercato mensile di Pisticci in Corso Metaponto e in Via Paesiello.

L’Amministrazione Comunale crede fortemente che la valenza pubblica possa essere concretizzata in quella sede storica in cui il mercato si è svolto sin dalle origini.

L’utenza pisticcese accede per lo più a piedi e pertanto lo spostamento del mercato in Via Magenta ha affievolito notevolmente il valore dello stesso.

Inoltre, questa Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale, ha emanato un indirizzo per la revisione complessiva dei mercati comunali, perché ritiene che occorrano interventi specifici per rendere sempre più efficace la valenza socio economica del commercio su aree pubbliche.