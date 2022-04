Stagione Teatrale, annullato lo spettacolo del 5 maggio al Verdi￼

E’ stato annullato l’appuntamento previsto dal cartellone della Stagione Teatrale 2022 il 5 maggio prossimo al Verdi di Martina Franca. La commedia “Una volta nella vita”, per la regia di Carlo Dilonardo non andrà in scena per sopraggiunti impedimenti di un componente del cast.Pertanto la Stagione Teatrale organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese proseguirà al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli con l’appuntamento conclusivo in programma il 14 maggio prossimo, “Recital” con Sara Putignano. L’attrice martinese di teatro e cinema, apprezzata per la sua bravura e la sua bellezza, incontrerà il pubblico della sua città.

