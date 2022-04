Mostra di ceramiche artistiche “Il canto delle rondini” a Marconia di Pisticci￼

Si inaugura oggi, alle ore 18, nella sede dell’associazione culturale Ce.C.A.M. in Piazza Elettra a Marconia, la mostra “Il canto delle rondini”, esposizione di manufatti in ceramica prodotti dall’artista pisticcese Mariella Màs, nome d’arte di Mariella Mastrogiulio. Gli oggetti esposti sono frutto dell’esperienza maturata in anni di studio e corsi di formazione artistica sulla ceramica decorata.Il Ce.C.A.M., che in questo 2022 festeggia i suoi primi 30 anni di attività, vuole continuare a promuovere le risorse umane e culturali del territorio lucano dando spazio ai talenti emergenti e a quelli già affermati.La mostra, ad ingresso gratuito, sarà fruibile da oggi fino a domenica 17 aprile 2022, dalle ore 18 alle 20, nel rispetto delle misure di contenimento di contagio da virus Covid-19.

Marconia di Pisticci, 13 aprile 2022.

