MIGLIORI OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI PER I LAUREATI E LE LAUREATE UNISALENTO: AL VIA IL PROGETTO “PARTNER STRATEGICI”

Imprese, Enti, associazioni: sono più di cento i “partner strategici” che hanno aderito a un nuovo “patto” con l’Università del Salento, con l’obiettivo di creare migliori opportunità occupazionali per i laureati e le laureate dell’Ateneo. Un progetto fortemente voluto dal Rettore Fabio Pollice, che lo illustrerà in dettaglio giovedì 21 aprile 2022, alle ore 17, nel centro congressi del complesso Ecotekne (via per Monteroni, Lecce). Qui interverranno i rappresentanti degli oltre cento partner che hanno già aderito all’iniziativa e con i quali verrà definito un piano pluriennale di collaborazione, incrociando le rispettive esigenze e aspettative.

«L’impegno dell’Università è quello di coinvolge i partner tanto nella progettazione e ridefinizione dei percorsi formativi, quanto nell’individuazione dei percorsi di ricerca», spiega il Rettore, «così da rafforzare, da una parte, le prospettive di inserimento professionale dei nostri studenti e delle nostre studentesse e, dall’altra, di rendere la ricerca universitaria sempre più funzionale al loro sviluppo competitivo e alla loro domanda di innovazione, con la creazione di sinergie collaborative di ampio respiro. Siamo convinti che questa è la strada da intraprendere se vogliamo far crescere il nostro Ateneo e promuovere un grande progetto di sviluppo e di potenziamento dell’attrattività del nostro amato territorio».

Nell’occasione verrà esposto l’ “Albo dei Partner”, un “mosaico” dei loghi dei partner che sarà poi collocato definitivamente nel chiostro del Rettorato. «Un gesto simbolico molto rilevante», conclude Pollice, «attraverso il quale intendiamo esprimere il valore strategico della nostra collaborazione, dando visibilità a tutte le organizzazioni che fanno parte di questa rete. Una “mappa visiva”, un puzzle in cui ogni pezzo è connesso all’altro e concorre a sostenere un progetto collettivo che ha come obiettivo la messa in valore del potenziale umano, risorsa strategica per lo sviluppo del Salento e dell’intero Paese».

Lecce, 13 aprile 2022