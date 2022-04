Martina Franca: mensa scolastica, da oggi sospensione del servizio

Da oggi 13 aprile la mensa scolastica negli Istituti Comprensivi cittadini è sospesa. La decisione,

comunicata martedì 12 ai dirigenti scolastici, è stata adottata dagli uffici del V Settore – Servizi alla

Persona in seguito alle disfunzioni e ai ritardi nella somministrazione dei pasti verificatisi anche

alla ripresa della mensa scolastica da lunedì 11 e al fine di evitare eventuali ulteriori disagi alla

popolazione scolastica.

La scorsa settimana, la distribuzione dei pasti era stata temporaneamente sospesa su richiesta

dell’azienda che gestisce il servizio, la SIARC, ai fini di una riorganizzazione ottimale dello stesso.

Gli uffici comunali avevano preso atto di tale richiesta, al fine di consentire all’azienda di

ottemperare a quanto programmato, continuando, però, il costante monitoraggio del servizio.

Contestualmente, gli uffici del Comune hanno attivato per tempo le procedure previste dalle norme

e dal contratto di concessione nei casi di inadempimento, al fine di adottare le decisioni

consequenziali per ripristinare il servizio di refezione scolastica con continuità e regolarità fino alla

fine dell’anno scolastico. Della ripresa del servizio sarà data comunicazione.

