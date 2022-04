L’Asset ottiene l’ambita certificazione dall’Iga del Ministero dell’Interno

con “La strada non è una giungla”

“La strada non è una giungla”, campionato studentesco sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile riservato alle scuole secondarie di I e II grado della regione, ha ottenuto dal Ministero dell’interno la certificazione di “Buona pratica” ed è stata inserita nella pubblicazione che riunisce “le buone pratiche” di varie amministrazioni scaricabile dal link:

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/buone-pratiche-certificate-nel-2021

Sono stati i 11 progetti (4 della Campania e 7 della Puglia) a ottenere la certificazione di “Buona Pratica” nell’ambito dell’iniziativa “Banca dati buone pratiche”, avviata nel 2013 dall’Ispettorato generale di amministrazionedel Ministero dell’Internoe finalizzata a diffondere, scambiare e utilizzare, le buone pratiche amministrative adottate nelle quattro Regioni Obiettivo convergenza: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.“Le progettualità, valutate nella procedura selettiva avviata a marzo 2021 e illustrate dettagliatamente nella pubblicazione dell’Ispettorato – si legge sul sito del Ministro dell’Interno – sono state selezionate per modalità di attuazione, esempio di organizzazione, soluzioni proposte particolarmente efficaci a favorire la continuità, efficienza e sicurezza dei servizi a cittadini e imprese, per chiarezza espositiva nella descrizione delle fasi operative e, infine, per attitudine alla loro replicazione in altri contesti territoriali”.Le iniziative certificate sono state quindi riunite e inserite nella pubblicazione on line al fine di agevolare la loro diffusione a livello nazionale come esperienze replicabili o come riferimento per altre situazioni e contesti.Le finalità della “Banca dati buone pratiche” sono infatti quelle di individuare e diffondere le attività che la Pubblica amministrazione conduce a livello locale mettendole a servizio del bene comune realizzando proficue collaborazioni tra istituzioni e nuove strategie per la soluzione di fenomeni socio-economici complessi.Con “La strada non è una giungla” l’Asset ha realizzato un progetto formativo ludico sui temi della sicurezza stradale in grado di giungere a studenti, docenti, famiglie e utenti della strada, finalizzato a fornire ai ragazzi elementi di conoscenza del Codice della Strada e informazioni sui comportamenti corretti da assumere alla guida e a piedi nel rispetto di tutti gli utenti della strada. Tra gli obiettivi de “La strada non è una giungla, incrementare il senso di responsabilità di ciascun utente della strada.