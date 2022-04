A PASQUA E PASQUETTA AL VIA LA NUOVA STAGIONE DEL COTRIERO DI GALLIPOLI.

A Pasqua e Pasquetta prendono il via gli appuntamenti con gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Domenica 17 apriledalle 17 opening party di questa nuova stagione con il concerto di Valentina e il trio d’eau e le selezioni musicali di Beirut World Beat. Composto da Valentina Negro alla voce, Salvatore D’Alba al piano, Giuseppe Spedicato al basso acustico e Ovidio Venturoso al cajon, il gruppo Valentina e il trio d’eaupropone una miscela sonora originale che ha dato vita ad un sound unico nel genere. I componenti provengono da mondi così lontani per le loro esperienze ma, allo stesso tempo, così coesi nel proporre una nuova formula sonora e descrittiva della musica, contenuta, appunto, nell’album di recente uscita. Melodie, armonie e ritmi, dalle provenienze molto lontane tra loro, trovano uno spazio comunicativo nei brani che vengono proposti nel loro ultimo album “Carillon d’amour“. Ideato e condotto da Salvatore De Simone, appassionato di world music, Beirut World Beat è un dj set che propone un connubio inedito di suoni e fusioni dal Medio Oriente e dal Mediterraneo. Il pubblico si ritrova immerso in un’esperienza esotica e coinvolgente, accompagnato in un viaggio attraverso ritmi incalzanti e incanti sonori provenienti dal Medio Oriente arabo, Libano, Siria, Egitto, Iraq, Palestina, Nord Africa, Iran, India, Grecia, Turchia, Balcani ed Est Europa.

Lunedì 18 Aprile dalle 15 si festeggia la Pasquetta con la musica di Apulian Black Connection (Big Paco, Max Nocco, Vito Santamato e La Bonnie) e il live painting Market of black marker di Massimo Pasca. Apulian Black Connection (ABC) è una famiglia di dj pugliesi che suonano black music nelle sue diverse sfaccettature. Dal funk al rap, dal soul al jazz, dall’r’n’b al boogaloo, dal reggae all’afro: ogni dj porta la sua visione di musica nera in una selezione quanto mai ampia e variegata. Un progetto che mira, da un lato, ad unire dj che seppur divisi dalle distanze hanno una concezione musicale simile, dall’altro a far conoscere all’esterno della regione la presenza di un importante movimento legato alla musica afroamericana.

Domenica 24 aprile dalle 17 dj set a cura di Carlo Chicco, dj rock – electro, conduttore radiofonico, animatore culturale e giornalista. In questi anni ha suonato in numerosi club, festival, manifestazioni: Jimmyz, Snoopy, El Merendero, Demodè, Villa Renoir, Divinae Follie, MTV Day, MTV Brand New, Italia Wave, Flippaut, Tora Tora, Time Zones, Cube Festival, Sziget Festival collaborando e condividendo la consolle con Moby, Soulwax, Chemical Brothers, Howie B, Subsonica, Verdena, Roy Paci, Afterhours e tanti altri.



Lunedì 25 aprile dalle 17 nuovo live con la band Segunda Feira. Il loro repertorio negli anni è passato da “Smock under water” e “Gianna” a “I’m yours” e “One Love” di Bob Marley, toccando “L’ombelico del mondo” e “Sweet Home Chicago” fino ad arrivare alla scaletta attuale che spazia dalla musica popolare (non solo italiana), la Patchanka, lo Ska, il Rock ‘n Roll, i mostri sacri della musica contemporanea e anche degli inediti, tutto ovviamente rivisitato in chiave Segunda Feira. Nel 2020 sulle piattaforme digitali è uscito anche il primo singolo “Lost Christmas”, sintesi di questo percorso dalle cover in chiave ironica ai pezzi di successo internazionale.

Cotriero

Località Pizzo – Gallipoli (Le)