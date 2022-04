PM VOLLEY 2022

Ultima gara della regular season per la PM Volley Potenza che sarà di scena mercoledì sera alle 20:30 in casa della Dinamo Molfetta. La giovanissima formazione di coach Elena Ligrani viene da una buonissima prestazione contro l’Asem Bari dove ha disputato un secondo e terzo set ad alto livello pagando solo errori di esperienza derivanti dalla giovane età. Anche contro Molfetta si cercherà di fare bene contro una formazione che ha nel mirino l’obiettivo playoff, a seguire arriverà per la PM Volley la fase playout da affrontare con il medesimo impegno ed attenzione, ricordiamo che prenderanno il via dal weekend del 23-24 aprile. Contestualmente alla Serie C c’è anche l’attività del Settore Giovanile guidato sempre da coach Elena Ligrani con l’ausilio del vice Francesco Angiolillo, l’under 18 si è posizionata al terzo posto del girone potentino mentre l’under 16 deve ancora disputare tre gare ma è l’under 14, formazione che la passata stagione ha vinto il campionato under 13, a strappare applausi per aver conquistato le semifinali regionali in programma il primo e otto maggio prossimi.

Ufficio Stampa PM Volley Asd

